第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股強勢反彈，加權指數距離歷史高點僅剩最後一哩路，多檔主動式台股基金淨值就已領先創高，並催生出第二檔淨值在400元以上的高淨值基金。

據晨星統計至11月28日數據，投信股票型基金淨值王統一全天候以477.53元，再度突破歷史紀錄。台股科技型基金淨值王統一奔騰基金同步創高，以403.2元躋身淨值400元俱樂部。全市場唯二檔淨值逾400元的投信股票型基金皆出自統一投信，統一投信投資團隊透過專業投研能力，推動投資人長期財富成長。

根據晨星11月28日數據，投信股票型基金淨值前五名清一色為台股基金。其中，有三檔基金為統一投信旗艦基金，包括淨值超過400元的統一全天候、統一奔騰基金，而統一黑馬基金淨值也刷新歷史紀錄，達到335.14元。這三檔基金從成立時的淨值10元，至今已成長超過30、40倍，是投資人長期財富增長的優質領跑員。

統一投信建議投資人做長期投資計劃時，可以從最熟悉的台股市場開始，並選擇長期淨值穩健向上的台股基金，追求超額報酬。台股一般型基金如統一全天候、統一黑馬基金，投資範圍涵蓋台股全產業，能夠靈活掌握產業輪動機會。若投資人偏好科技股的爆發力，可以利用台股科技型的統一奔騰基金，鎖定科技趨勢的強勁成長動能。

習慣在股市交易的投資人，可以透過主動統一台股增長ETF（00981A）布局台股長線多頭行情。統一00981A基金經理人陳釧瑤，同時操盤統一奔騰基金。統一00981A投資策略是從台股全產業中精選優質個股，以穩健成長的大型股為核心，搭配高潛力的中小型股，讓ETF投資人也有機會獲得超額報酬。