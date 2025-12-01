光通訊族群不畏大盤回檔 資金轉往小型股

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

1日一早傳出聯準會主席鮑爾將主動提出辭職的傳言，導致市場避險情緒加重，大盤回檔近三百點，光通訊族群表現仍相當強勢，主流股略作休息，資金轉往小型股，由光環（3234）及2日將舉辦法說會的東典光電（6588）領頭率先漲停，上周五舉辦法說的統新（6426）也大漲逾半根停板，市場資金極度看好光通訊族群發展。

統新於法說會上表示，隨著Data Center的數量增加，長途光纖網路及海底光纖的需求正持續提高，五大CSP廠對於Datacom的投資遠大於傳統Telecom；同時美國政府也積極推動基礎建設，如路易斯安那州已獲得13.6億美元的資金，將用於寬頻建設上，帶動光纖需求。再來是低軌衛星之間的光通訊傳輸，目前已切入具體客戶並已進入到小批量生產階段，隨著低軌衛星不斷發射，公司認為這個項目將會對未來成長帶來很大幫助。

而光通訊的強勁需求從公司的財報上也能略知一二，今年營收表現逐漸復甦，產品庫存順利去化，連帶著產品價格有所回升，因此第3季成功由虧轉盈，單季EPS 0.7元，公司表示營運表現已接近過往淡季水準，成功度過前兩年最為困難的時期。

