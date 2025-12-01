快訊

Google Maps留一星評論怕被肉搜？新功能「匿名留言」 簡單2步驟設定

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量4,764億元。中央社
台股終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量4,764億元。中央社

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量4,764億元，台積電（2330）量縮，終場收1,410元，下跌30元，跌破五日線。

盤面上觀察權值股漲跌互見，台達電（2308）、聯發科（2454）等逆勢走揚，不過鴻海（2317）、台積電、日月光投控（3711）、緯穎（6669）等則是休息。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有穎崴（6515）、川湖（2059）、精測（6510）、台燿（6274）、信驊（5274）、旺矽（6223）、京元電子（2449）、環宇-KY（4991）、致茂（2360）、兆赫（2485）、鴻勁（7769）、健策（3653）、富喬（1815）、創意（3443）、亞翔（6139）、台光電（2383）、東元（1504）。

回到台股，11月回檔606點，終結月線連6紅，不過，上周周線翻紅強彈1,191點，緩解連三周走跌壓力，顯示部分買盤趁回檔之際伺機布局年底的法人作帳月，且據歷史統計，12 月指數上漲機率超過80%，預估指數震盪盤堅，年底前有望戰新高。

統一投顧表示，Fed今起結束QT，且本月有望降息、亞馬遜AWS將於12月1日至5日在拉斯維加斯舉辦雲端大會、主計總處上修今年GDP預測至7.37%、台電提核電廠重啟計畫、台股12月上漲機率超過8成、技術線型轉強，眾利多因素有望帶動台股年底前再度挑戰新高，預估台股指數震盪盤堅。

操作上建議拉回逢低布局，以業績題材族群為布局首選，並搭配法人年底作帳，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。

台積電

延伸閱讀

發票不要丟！北市消費200就抽獎 台積電股票、1千萬現金抱回家

同學年薪300萬！他悔恨當初「拒絕台積電」 苦勸：新鮮人要把握機會

這檔載板股上周獲外資買超逾4萬張高居第一 股價逆勢上漲挑戰200元

台股早盤跌近百點 台積電、鴻海疲軟

相關新聞

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量...

資金重返 新興市場主權債「重裝上陣」

展望2026年，國泰投顧認為許多新興市場債國家歷經主權債信評上調、加上投資人追逐收益下，資金正在重返，紛紛對新興市場債資...

記憶體漲勢可望延續？ 野村投信這樣說...

近期台股波動加劇，市場受美國聯準會12月降息與否不確定性，以及對輝達財報的過度解讀影響。野村投信表示，這波修正屬於短期雜...

國泰金法說消息發酵、股價觸及5日線 手牽台新新光金齊穩盤

美股期指疲弱壓抑台股情緒，12月首個交易日開高走低，台積電（2330）與鴻海（2317）同步回檔，使大盤指數在低檔區間震...

全球總經2026溫和復甦 投資人最大考驗是「能不能活下來」

富邦金控1日舉行2026富邦財經趨勢論壇。展望明年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光表示，明年全球總體經濟溫和復甦而非強力反...

外資11月掃進四寶逾32萬張！南亞領軍走強 塑膠類股奪漲幅王

美國聯準會（Fed）降息預期再度升溫，12月初始，台積電（2330）雖以高盤開出，但隨後翻黑回測5日線，大盤震盪加劇，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。