台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

台股1日開高走低，早盤一度上漲，惟盤中賣壓湧現，後續走低，終場收最低27,342點，下跌283點，跌幅1.02%，成交量4,764億元，台積電（2330）量縮，終場收1,410元，下跌30元，跌破五日線。

盤面上觀察權值股漲跌互見，台達電（2308）、聯發科（2454）等逆勢走揚，不過鴻海（2317）、台積電、日月光投控（3711）、緯穎（6669）等則是休息。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有穎崴（6515）、川湖（2059）、精測（6510）、台燿（6274）、信驊（5274）、旺矽（6223）、京元電子（2449）、環宇-KY（4991）、致茂（2360）、兆赫（2485）、鴻勁（7769）、健策（3653）、富喬（1815）、創意（3443）、亞翔（6139）、台光電（2383）、東元（1504）。

回到台股，11月回檔606點，終結月線連6紅，不過，上周周線翻紅強彈1,191點，緩解連三周走跌壓力，顯示部分買盤趁回檔之際伺機布局年底的法人作帳月，且據歷史統計，12 月指數上漲機率超過80%，預估指數震盪盤堅，年底前有望戰新高。

統一投顧表示，Fed今起結束QT，且本月有望降息、亞馬遜AWS將於12月1日至5日在拉斯維加斯舉辦雲端大會、主計總處上修今年GDP預測至7.37%、台電提核電廠重啟計畫、台股12月上漲機率超過8成、技術線型轉強，眾利多因素有望帶動台股年底前再度挑戰新高，預估台股指數震盪盤堅。

操作上建議拉回逢低布局，以業績題材族群為布局首選，並搭配法人年底作帳，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。