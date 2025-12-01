永豐投顧：12月台股指數2萬7千點以下可逐步買進

永豐顧顧指出，如果AI趨勢只是休息，指數區間就不會大，以台積電（2330）為例，11月曾被外資大量倒貨，1,400元短暫跌破又迅速收復，由小看大，可以估計大盤的區間也在整數關卡之內，反映短線心理面衝擊的影響；因此，估計12月指數區間在26,000點至28,000點，27,000點以下可以逐步買進，布局長線。

從10月FOMC會議紀錄來看，Fed官員還是認為第3季民間最終需求（PDFP）仍然穩固，科技與資料中心投資提供支撐；而且政府停擺增加即時經濟判讀的難度，所以，許多Fed官員對於是否要降息產生疑慮。在就業市場方面，招聘與裁員活動皆處於低位，勞動市場逐步降溫，少數官員注意到對景氣敏感族群的失業率上升，但許多官員認為AI與自動化是壓低勞動需求的結構性因素，這樣降息是否能達到提振就業就有疑問。

通膨仍是降息與否的關鍵。許多官員認為關稅推升核心商品價格，未來幾季可能持續影響，這也形成通膨潛在變數。有些官員認為住房服務價格預計將持續下降，若扣除關稅影響，通膨更接近2%，只是仍缺乏足夠證據顯示通膨能穩定回到2%。從11月市場變化來看，12月FOMC會議降息的機會迅速消退，原本期待繼續降息可以提振股市，但12月如果沒能降息，則會衝擊市場信心。

永豐投顧表示，台股第4季，尤其12月，傳統上是法人與集團作帳的旺季。根據近十年統計，12月加權指數上漲機率約八成，即使在疫情期間，僅2022年出現明顯下跌，其餘多數年份皆收漲，顯示年底行情具備高度季節性效應。作帳的主要動因包括企業要美化年度財報與市值，因為企業與集團常有交叉持股與上市關係企業，這些都以市價評價，所以為提升財報表現與公司價值，有集中資金拉抬股價的必要。

由此可知，偏好作帳的往往是老牌的集團企業，因為枝繁葉茂。觀察今年集團企業表現，台塑（1301）集團股價慘跌，卻在11月開始扭轉，預期有望再接再厲。華新集團也有題材，藉著AI與銅線的關聯，華新（1605）在9月、10月分別上漲13.8%、15.2%；11月AI落難，它當然不能倖免；12月也有反彈機會。

除此之外，投信的年度績效結算競爭更激烈，投信基金經理人需在年底結算前衝高績效，以維持排名與吸引資金。投信年底作帳的核心目標是「相對績效勝出」，一種辦法是拉抬自己，選股偏好集中於中小型股、低基期且具業績題材的個股，因股本小、拉抬容易，能快速反映在基金績效上。另一種常見的辦法壓低對手，殺對手持股多的股票，這往往發生在整體投信集中持股的個股。

11月股市風向變化，國際股市帶動台股出現回檔，主要原因是市場檢討AI的投資效率，對於AI熱烈的資本支出提出質疑，而AI投資的回收時間，也是市場關心的焦點。總而言之，在AI一路迅猛的發展過程中，11月出現暫停、檢討的情境。細究造成股市波動的短期原因還有Fed 12月降息預期反覆，以及供應鏈雜音，例如，記憶體供應緊張。然而，這次回檔並非基本面惡化，而是技術性修正與資金輪動的結果。

AI產業的長期趨勢仍然明確，全球主要經濟體持續加碼人工智能與高端製造業，中國大陸、歐洲、日本均推出相關政策，顯示AI仍是未來十年的核心成長引擎。

AI巨頭之間的競爭並不會削弱對台灣供應鏈的需求，反而因硬體算力需求持續擴張，晶片、伺服器、散熱、PCB等環節將長期受益。11月的回調打破短線上升趨勢，但並未改變中長期結構，而且美國AI大廠間的競爭或有輸贏，但是台灣承接訂單，只要趨勢向上，台灣就仍能得利。