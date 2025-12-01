日經225指數跌破5萬點關卡 三利多與三重推力可望續強

日經225指數1日早盤再跌破5萬點關卡，野村投信表示，日股有三大核心利多與三重推力下，預期將維持結構性上升趨勢。

野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳表示，日股擁有三大核心利多：

一、企業治理改革與回購潮加速：東證推動股東價值制度，促使企業提升股利與庫藏股，改善ROE並吸引外資。2025年日本企業庫藏股規模已創新高，預期2026年將再擴大，長線資金有望持續流入。

二、AI與半導體重資投入：日本政府宣布10兆日圓科技投資計劃，國際大廠積極加碼研發，供應鏈與高階製造全面受惠。同時，綠能與數位轉型政策同步推進，氫能、再生能源及智慧製造等領域也將成為新一波成長引擎。

三、薪資與內需正向循環：春鬥與政策推動薪資年增率超過3%，消費信心回升，形成經濟復甦的良性循環，進一步支撐全產業的企業獲利。

日本政府11月21日召開臨時內閣會議，通過高達21.3兆日圓的綜合經濟對策，內容涵蓋電費與氣價補貼、育兒津貼、稅收優惠，並大量挹注半導體、伺服器、網通等高成長產業，目標在緩解通膨壓力的同時推動中長期結構性成長。野村投信指出，高市政府積極導向產業尖兵，短期可望減輕家庭負擔，並營造穩定加薪環境，長期則強化企業競爭力並吸引外資回流，為股市表現注入活水。近期日股表現亮眼，半導體與 AI 概念股領漲，顯示市場對科技與創新題材信心持續升溫。全球資金寬鬆與美元偏弱也推動資金流入日本市場，加上企業積極回購股票及東證推動公司治理改革，吸引外資持續加碼日股，均為其帶來中長期利多。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，日股正進入「低增長、溫和復甦、政策調整」三大關鍵階段。TOPIX 自2012年以來已翻四倍，企業改革與ESG披露標準提升，預期將進一步強化市場透明度。近期市場波動與日債殖利率飆升及日圓走強密切相關，日銀（BoJ）結束長期寬鬆並啟動升息，引發全球資金重新配置，這將促使日本企業更重視資本效率，並吸引長線資金。回顧11月，日本政府批准21.3兆日圓綜合經濟對策，涵蓋民生補貼與高成長產業投資，短期有助消費信心回升，長期則推動結構性復甦。日本野村資產管理分析，2026年日股仍具結構性上升動能，日本經濟正受惠於政策支持、企業治理改革與科技創新三重推力，企業資本效率改善與股東回報提升，將持續吸引資金流入日本市場。

張繼文表示，日股有望在資金與基本面雙重支撐下，延續多頭格局，加上企業治理改革與回購潮加速、AI 應用擴展、半導體供應鏈深化，以及薪資與內需正向循環，日股後市仍向好，投資人可持續關注日股。

展望2026年，張怡琳分析，日股在政策支持、企業改革與科技創新三重推力下，預期將維持結構性上升趨勢。短期受惠於政府財政刺激與民生政策，消費信心可望回升；中期由AI創新與企業治理改革驅動獲利成長；長期則因薪資提升與外資回流，強化日股投資價值。009812 ETF 布局廣泛，橫跨食、衣、住、行、育、樂等民生產業，同時涵蓋 AI、半導體等高成長領域，兼顧科技趨勢與傳產、金融的收益緩衝力，不僅參與創新浪潮，更能在市場波動中分散風險，展現兼具成長與防禦的特質。

對台灣投資人而言，野村日本東證ETF（009812）是最有效率的進場方式，連結亞洲最大ETF—1306 NEXT FUNDS TOPIX，規模逾28兆日圓，涵蓋東證指數前95%以上企業，超過1,600檔成分股，採完全複製策略，結構均衡、分散風險，單一個股權重不超過4%。透過009812，投資人可參與日本全市場成長機會，掌握長期趨勢。