貝萊德：歐股再起的關鍵有二

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，今年稍早歐股表現曾短暫優於美股，雖然目前仍可在市場看見局部亮點，但若想真正勝過美國，歐洲仍需更深入的結構性改革。目前貝萊德偏好歐洲的金融、公用事業與醫療保健類股；中長期則特別關注國防、工業與人工智慧（AI）相關產業的延伸機會。

歐股今年曾領先美股一段時間。貝萊德指出，雖然10月商業活動調查創下 2023年5月以來新高，但漲幅如今大多回吐。歐洲若要點燃投資「復興」，必須具備兩項關鍵：一是更有利企業營運與投資的政策環境，二是擴大與深化的資本市場

貝萊德指出，首先，更友善的商業政策有助於提升企業部門的資本報酬率。歐洲市場高度碎片化，使企業難以在整個區域內擴大規模，加上監管框架偏向干預式，雙重限制企業成長。不過，改革已有初步進展。財政框架已更具彈性，使財政政策能成為刺激經濟的工具，而非拖累。

其次，歐洲必須深化資本市場，以降低整體資本成本。推動「儲蓄與投資聯盟」（Savings and Investment Union）有助於吸引更多資金進入歐洲，並將歐洲家庭的資金從單純的存款，轉向投入生產力的投資標的。

貝萊德指出，根據 Eurostat 與美國聯準會（Fed）資料，歐洲家庭約三分之一的金融資產仍放在現金與存款中，比例是美國的兩倍。關鍵是讓「儲蓄者」轉變為「投資者」，以帶動資本市場發展。若能成功，將可能形成正向循環：財富提升，可帶動更強的家庭消費，進而推升經濟成長；成長更強勁，又能縮小歐洲與美國之間的估值差距。

貝萊德對歐股整體維持中性，聚焦特定布局機會。今年以來，貝萊德偏好的金融、公用事業與工業類股表現亮眼，也是歐洲今年最強勢的數項產業。不過，貝萊德最近將偏好從工業轉向醫療保健，因為醫療保健業評價更具吸引力，具備穩健現金流、並受惠於 AI 技術導入。

從更長遠的角度來看，貝萊德認為，北約持續上調國防支出，仍將支撐國防與工業類股的長期需求。至於AI領域，雖然美國在AI基礎建設方面領先，但歐洲有機會在AI 應用上取得主導地位，並藉此在經濟占比較高的製造業等產業中提升效率。

