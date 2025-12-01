台股波動拉大 安聯投信：布局聚焦這些族群

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，台股市場焦點重回AI展望與基礎建設需求，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第3季財報公布後上修。從基本面看，企業獲利成長仍可望帶動台股向上。

根據產業調研顯示，AI相關公司對未來展望仍然相當樂觀。分季度看，第1季可能相對平穩，因為今年第1季搶出口、基期墊高；2、3季獲利動能轉佳；預期第4季美國AI晶片龍頭下一代的Rubin晶片開始量產出貨，有望挹注更多成長動能。

安聯投信台股團隊表示，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI/雲端伺服器、IPASIC、先進/特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。

安聯台灣高息成長主動式ETF (00984A)經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

施政廷表示，布局方向可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

