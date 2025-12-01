國泰金法說消息發酵、股價觸及5日線 手牽台新新光金齊穩盤

美股期指疲弱壓抑台股情緒，12月首個交易日開高走低，台積電（2330）與鴻海（2317）同步回檔，使大盤指數在低檔區間震盪、回測27500關。然而，在科技權值偏弱之際，資金明顯轉向防禦性更強的金融族群，成為盤面穩定軍心的主要力量。

國泰金（2882）早盤領先突圍，股價一度觸及65.2元，同時站上10日線與月線並上攻5日線，帶動台新新光金（2887）同步彈升逾1.5%、成交量穩居類股之冠。國票金（2889）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）亦全面走揚，而11月外資買超第一名的三商壽（2867）則維持高檔整理。

國泰金財務長陳晏如於日前法說會指出，國泰金今年獲利相當不錯，明年股利政策將反映營運成果，在資本允當下力求具競爭力的現金股息。國泰人壽投資績效更成亮點，國壽今年在穩健策略下，國內股票年化報酬率達12.5%、國外股票避險前收益率9.2%，國內外債券分別達5.2%與3.9%；截至9月底，認列現金股利收入174億元，已超越去年全年。

國泰金總經理李長庚並看好2026年台股「3萬點不是夢」，同時透露國壽若順利接軌IFRS17新制，國泰金將重啟併購布局，優先尋找保險以外的標的如銀行、投信、證券，以降低壽險資產比重，打造資產管理第三引擎。

金融族群受惠高利率環境，利差擴大推升銀行與壽險業獲利；在台股因AI題材降溫而拉回之際，與大盤連動性較低的金融股展現明顯抗跌性。法人也指出，科技股因輝達財報餘震仍在消化估值，反觀金融、傳產及消費龍頭具穩健獲利與配息優勢，成為短線資金回流焦點。