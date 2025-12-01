台股盤中跌近200點 台積電疲軟、題材股雀躍
台股今天開高走低，盤中下跌197點，至27429點附近，台積電下跌15元，聯發科、台達電撐盤，塑化、散裝航運等題材股雀躍。
美股上週五在假期週末的清淡交易中上漲，費城半導體指數上漲1.82%。輝達股價跌1.81%，收177美元，英特爾大漲逾10%。
台股上週回神大漲1191.54點，今天開盤無力上攻，指數以27674.16點開高，盤中低點下探27429.3點，下跌197.18點，暫時守住月線27420點。
截至約10時40分，台股加權指數下跌87.7點，至27538.78點，跌幅0.32%，電子股跌0.48%，金融股漲0.28%、櫃買指數下跌0.8%。
觀察權值股，台積電盤中跌15元，至1425元，跌幅1.04%，鴻海下跌1%以內，聯發科、台達電勁揚逾3%，廣達也上漲約1%撐盤。
觀察高價股走勢，股王信驊盤中下跌約5%，失守7000元大關，穎崴下探跌停2550元，川湖、旺矽、精測挫逾6%，緯穎、鴻勁、健策、創意、力旺、嘉澤、祥碩、旭隼等均下跌約3%，高價股普遍呈現疲軟態勢，但台股仍暫時保住「26千金股」。
PCB族群漲跌互見，欣興、台虹大漲6%，南電漲逾1%，景碩小漲，金像電、精成科、台光電下跌。
傳產股今天走勢較強，受惠漲價效應，南亞大漲逾4%，台聚、台苯、國喬、恆大走強。
俄烏戰爭有望停戰，重建商機帶動散裝族群大漲，新興、中航、慧洋-KY股價漲逾5%。貨櫃三雄萬海、陽明、長榮力守紅盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言