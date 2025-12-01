快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

台股盤中跌近200點 台積電疲軟、題材股雀躍

中央社／ 台北1日電

台股今天開高走低，盤中下跌197點，至27429點附近，台積電下跌15元，聯發科、台達電撐盤，塑化、散裝航運等題材股雀躍。

美股上週五在假期週末的清淡交易中上漲，費城半導體指數上漲1.82%。輝達股價跌1.81%，收177美元，英特爾大漲逾10%。

台股上週回神大漲1191.54點，今天開盤無力上攻，指數以27674.16點開高，盤中低點下探27429.3點，下跌197.18點，暫時守住月線27420點。

截至約10時40分，台股加權指數下跌87.7點，至27538.78點，跌幅0.32%，電子股跌0.48%，金融股漲0.28%、櫃買指數下跌0.8%。

觀察權值股，台積電盤中跌15元，至1425元，跌幅1.04%，鴻海下跌1%以內，聯發科、台達電勁揚逾3%，廣達也上漲約1%撐盤。

觀察高價股走勢，股王信驊盤中下跌約5%，失守7000元大關，穎崴下探跌停2550元，川湖、旺矽、精測挫逾6%，緯穎、鴻勁、健策、創意、力旺、嘉澤、祥碩、旭隼等均下跌約3%，高價股普遍呈現疲軟態勢，但台股仍暫時保住「26千金股」。

PCB族群漲跌互見，欣興、台虹大漲6%，南電漲逾1%，景碩小漲，金像電、精成科、台光電下跌。

傳產股今天走勢較強，受惠漲價效應，南亞大漲逾4%，台聚、台苯、國喬、恆大走強。

俄烏戰爭有望停戰，重建商機帶動散裝族群大漲，新興、中航、慧洋-KY股價漲逾5%。貨櫃三雄萬海、陽明、長榮力守紅盤。

台股 台積電

延伸閱讀

同學年薪300萬！他悔恨當初「拒絕台積電」 苦勸：新鮮人要把握機會

這檔載板股上周獲外資買超逾4萬張高居第一 股價逆勢上漲挑戰200元

台股早盤跌近百點 台積電、鴻海疲軟

傳蘋果M系列晶片轉單英特爾 法人：對台積電影響有限

相關新聞

全球總經2026溫和復甦 投資人最大考驗是「能不能活下來」

富邦金控1日舉行2026富邦財經趨勢論壇。展望明年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光表示，明年全球總體經濟溫和復甦而非強力反...

外資11月掃進四寶逾32萬張！南亞領軍走強 塑膠類股奪漲幅王

美國聯準會（Fed）降息預期再度升溫，12月初始，台積電（2330）雖以高盤開出，但隨後翻黑回測5日線，大盤震盪加劇，市...

富邦金首席經濟學家羅瑋：2026年股優於債 慎防第1季六大變數

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋1日指出，2026年隨著主要國家經...

富邦金控看國內外趨勢 台股挑戰34000點 全球看美越兩大市場

台股明年將迎來強勁資金潮，富邦投顧董事長陳奕光表示，2026 年台灣超額儲蓄將突破5兆元、ETF 產品擴張、貨幣型基金預...

富邦金羅瑋：明年股優於債 慎防首季市場波動

在川普政府的政經變化牽動全球市場之際，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明年金融市場可望比今年更具可預測性，但第一季政治...

台股34,000不是夢！富邦陳奕光：2026迎接「新台灣時代」

台股1日開高後由紅翻黑，截至上午十點半，盤中率先衝高至27,697之後表現震盪。富邦金控今日舉行2026富邦財經趨勢論壇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。