台股盤中跌近200點 台積電疲軟、題材股雀躍

台股今天開高走低，盤中下跌197點，至27429點附近，台積電下跌15元，聯發科、台達電撐盤，塑化、散裝航運等題材股雀躍。

美股上週五在假期週末的清淡交易中上漲，費城半導體指數上漲1.82%。輝達股價跌1.81%，收177美元，英特爾大漲逾10%。

台股上週回神大漲1191.54點，今天開盤無力上攻，指數以27674.16點開高，盤中低點下探27429.3點，下跌197.18點，暫時守住月線27420點。

截至約10時40分，台股加權指數下跌87.7點，至27538.78點，跌幅0.32%，電子股跌0.48%，金融股漲0.28%、櫃買指數下跌0.8%。

觀察權值股，台積電盤中跌15元，至1425元，跌幅1.04%，鴻海下跌1%以內，聯發科、台達電勁揚逾3%，廣達也上漲約1%撐盤。

觀察高價股走勢，股王信驊盤中下跌約5%，失守7000元大關，穎崴下探跌停2550元，川湖、旺矽、精測挫逾6%，緯穎、鴻勁、健策、創意、力旺、嘉澤、祥碩、旭隼等均下跌約3%，高價股普遍呈現疲軟態勢，但台股仍暫時保住「26千金股」。

PCB族群漲跌互見，欣興、台虹大漲6%，南電漲逾1%，景碩小漲，金像電、精成科、台光電下跌。

傳產股今天走勢較強，受惠漲價效應，南亞大漲逾4%，台聚、台苯、國喬、恆大走強。

俄烏戰爭有望停戰，重建商機帶動散裝族群大漲，新興、中航、慧洋-KY股價漲逾5%。貨櫃三雄萬海、陽明、長榮力守紅盤。