快訊

富邦金控看國內外趨勢 台股挑戰34000點 全球看美越兩大市場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦財經趨勢論壇將登場，富邦投顧董事長陳奕光（左一）及富邦銀資深副總吳傳文（右一）揭露國內外投資趨勢展望。記者藍鈞達／攝影
台股明年將迎來強勁資金潮，富邦投顧董事長陳奕光表示，2026 年台灣超額儲蓄將突破5兆元、ETF 產品擴張、貨幣型基金預計成為潛在動能，且當沖熱絡。他預估，台股2026年獲利年增率上看20%，指數將呈「微笑曲線」走勢，全年高點上看32000點，樂觀情境可挑戰34000點。

富邦投顧分析，明年年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點32000點。惟若市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探24500點。但若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰34000點。

在選股方向上，陳奕光提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，包括 Government Defense政府國防、High-speed transmission & HBM高速傳輸、高頻寬記憶體、OpenAI雲端建置供應鏈、Robot & Robotaxi機器人與自駕車、Raw Materials原物料、Semiconductor半導體、Electricity & Power 電力能源與 ETF 等族群。惟須留意美股估值偏高及槓桿水位上升，市場情緒易增添波動。

全球市場方面，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文表示，明年有五大投資趨勢，其中美國及越南兩大市場2026年值得關注。美國名目GDP預計達 30.5兆美元、占全球27%，晶片全球市占50.4%，各大科技企業在川普施壓下承諾對美投資，包括 Apple、Nvidia、台積電宣布未來五年在美投入逾兆元規模。他指出，AI所帶來的生產力提升預計將為標普500指數增加13兆至16兆美元或 29%市值。

此外，吳傳文說，越南在東協中持續具備成長優勢，人口結構進入黃金期，GDP年增率近年穩定維持在6%左右，基建與電力改革將推升企業融資、消費與電商需求。

此外，川普推動製造回流，使美國鋼鐵、金屬與原物料需求再度升溫；能源結構調整帶動核能與鈾礦投資重返焦點，SMR小型模組化反應爐等新技術成市場亮點。高齡化與缺工亦推動自駕車與機器人應用，加速產業鏈投資機會。是另外四個產業趨勢。

AI 市場

