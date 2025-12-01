外資11月掃進四寶逾32萬張！南亞領軍走強 塑膠類股奪漲幅王

美國聯準會（Fed）降息預期再度升溫，12月初始，台積電（2330）雖以高盤開出，但隨後翻黑回測5日線，大盤震盪加劇，市場資金轉向具防禦性的傳產族群避風。台塑四寶再度成為最大亮點，外資11月合計大舉敲進逾32萬張，使塑膠類股指數早盤一度續漲超過2.5%，連四天強勢上攻，勇奪類股漲幅王。

南亞（1303）是四寶中最受法人青睞的核心標的。從上週籌碼變化可見，三大法人單周買超南亞9,603張，其中外資與投信同步加碼，自營商也積極進場。台塑化（6505）買盤緊追其後，外資與自營商同步進補。相較之下，台化（1326）與台塑（1301）上周雖遭部分調節，但11月整體仍呈現法人淨買超。

累計11月，南亞獲三大法人買超張數高達163,619張，包括外資買超138,133張、投信買超25,923張、自營商賣超437張，是法人集中火力的首選；台化與台塑分別獲三大法人買超71,895張與68,933張，台塑化也有47,418張的穩健買盤加持，顯示外資回補力道貫穿整個族群。

在資金強勢推動下，四寶11月股價全面揚升，成為震盪盤勢中的穩盤要角。南亞最為突出，單月飆升41.17%；台塑化也繳出17%的亮麗漲幅；台化與台塑則分別上漲14.38%與9.32%，在法人回補帶動下穩步走高，展現傳產接棒的資金輪動效果。

法人指出，南亞的漲勢不僅反映籌碼推動，也來自基本面的結構性轉強。南亞在電子材料領域深度布局，從玻纖布、銅箔到銅箔基板全面朝高階規格升級，其中玻纖布已進入Low-DK第三代開發，銅箔邁向HVLP第四代規格，銅箔基板M9新品亦處於客戶認證階段。這些產品與AI伺服器、PCB高階化需求緊密連動，有助公司提升獲利，同時成為吸引法人持續加碼的關鍵因素。

在降息預期升溫、電子震盪整理之際，傳產族群再度成為資金避險新藍海，而台塑四寶憑藉紮實基本面與外資力挺，已悄然接下穩盤重任，成為一股支撐力量。