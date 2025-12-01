台股34,000不是夢！富邦陳奕光：2026迎接「新台灣時代」

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦金控1日舉行2026富邦財經趨勢論壇。崔馨方／攝影
台股1日開高後由紅翻黑，截至上午十點半，盤中率先衝高至27,697之後表現震盪。富邦金控今日舉行2026富邦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長陳奕光表示，台股3萬點已是市場基本共識，而2026年的目標點位可能落在32,000點，樂觀情境下甚至有機會挑戰34,000點以上。

針對台股市場展望，陳奕光預期2026年大盤將持續挑戰歷史新高，甚至樂觀情境下上看34,000點以上，主要受惠於「景氣、資金、籌碼」三箭齊發，後市獲得強勁支撐。

陳奕光表示，就年度走勢而言，今年第4季有望將迎來「風光收盤」，有望挑戰歷史新高28,554點。展望明年，由於開盤基期較高，市場可能呈現上下震盪格局，但預期高點仍將落在第4季，屆時企業獲利數字有望達到年度高峰，形成「微笑曲線向上」的年度優勢。

事實上在景氣面，台灣GDP與企業獲利雙引擎驅動。陳奕光分析，台灣經濟表現亮眼，今年GDP主計處已上調至7.37%，而2026年預估仍能維持3.54%的成長，在高基期下仍能保持3%以上的增長，經濟動能是非常難得的。

企業獲利方面，前三季已繳出超過3兆元的成績，預計第4季將再貢獻逾1兆元，2025全年獲利有望達到4.4兆元，預視明年配息跟配股可期。另外，市場共識預期2026年企業獲利將年增兩成，總額上看5.3兆元，將為指數帶來約兩位數的成長率，後市可期。

產業結構上，陳奕光指出將邁入「新台灣時代」（New Taiwan）即由輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）領頭供應鏈共同驅動，也成為帶動整體市場與景氣鏈強度的力量。

資金面上，降息循環與超額儲蓄提供活水。陳奕光分析全球降息循環正式啟動，每次降息一碼預計將為市場注入至少5,000億美元以上的資金，且資金傳導至市場約有一個月的時間差，預期資金行情將持續發酵。此外，台灣明年的超額儲蓄率預計將再創新高，規模超過5兆元，這筆龐大資金將持續為股市提供充沛動能。

籌碼面上，目前融資餘額約3,000多億元，相較年初仍有差距；外資在今年初雖有逾4,000億元的賣超，但自四月起已逐步轉為買超，籌碼正回歸法人手中。

同時，主動式ETF的比重逐漸提升，與被動式ETF形成雙箭頭效應，將原先分散的股權轉化為「類法人」的穩定籌碼，進一步提升股市的上漲動能與韌性。

因此，綜合景氣、資金與籌碼三大面向，台股在基本面強勁、資金活水充沛以及籌碼結構優化的多重利好下，2026年表現值得期待。

富邦投顧董事長陳奕光。崔馨方／攝影
