2026富邦財經趨勢論壇登場 預期台股全年走向32,000點、第4季衝上高點

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，2026年隨著主要國家經濟成長維持溫和，貿易談判釋出緩和訊號，金融市場可望較今年更具可預測性。2026富邦財經趨勢論壇1日登場，展望明年，整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局，預期台股將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低佈局，第1季、第4季為高點，樂觀情境有機會挑戰34,000點。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，2026年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更具可預測性。然而，政治與政策風險仍高，特別是明年第1季，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺；在風險與機會並存的情境下，2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

另一方面，Fed在人事布局與政策路徑上，也成為市場高度關注焦點。羅瑋指出，隨著Fed內部對中性利率與未來降息步調看法分歧，點陣圖顯示決策官員對政策的意見差異擴大，容易加劇金融市場的短期波動。羅瑋認為，若Fed獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。利率方面，經過多年量化寬鬆與疫情期間的超寬鬆政策後，市場逐漸意識到「超低利率」並非新常態。隨著人口結構改變、供應鏈重組與減碳降排等結構性因素發酵，美國中性利率水準預估約上升至3.0%左右，意味著即便Fed逐步降息，利率水準也難回到疫情前的超低區間。這項改變，將對企業估值、資金成本與資產配置策略帶來長期影響。

台股2025年上演驚奇秀，4月份受到美國關稅戰暴跌重挫，後續再憑藉AI題材向上衝刺，近期則因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望2026年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光預期，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上2026年台股獲利年增率上看2成，電子、金融、傳產原物料皆有表現空間。

富邦投顧分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點32,000點。惟若市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探24,500點。但若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰34,000點。

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文則分析2026年全球五大投資趨勢，他表示，就全球區域市場來看，美國及越南兩大市場值得重點關注；而就產業面來看，受益於川普關稅政策影響，市場對於美國鋼鐵及工業金屬需求將持續攀升，另隨著AI持續發展，電力需求大增，加上川普的友善核能策略，預期鈾礦投資將再起，而隨著全球步向高齡化社會，將推高自駕車需求，長期有望帶動產業股價成長。