快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

AI 應用帶動 台勝科盤中衝上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台勝科董事長郭文筆。本報系資料庫
台勝科董事長郭文筆。本報系資料庫

半導體矽晶圓台勝科（3532）預期後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，記憶體相關需求也可望持續強勁，並延續到明年。同時，也非常樂觀看待記憶體用矽晶圓現貨價上漲的機會。相關消息激勵該公司1日早盤股價衝上漲停。

台勝科指出，12吋矽晶圓業績已占其整體營收七成以上，第3季12吋產品受到記憶體需求回溫帶動，出貨量增加。展望第4季，12吋用於記憶體的矽晶圓需求持續成長，先進製程產品需求也強勁，惟成熟製程產品復甦較為緩慢，呈漸進式恢復趨勢。8吋矽晶圓的出貨預期將持平。

同時，台勝科也提到，估計後續12吋市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長，而8吋矽晶圓的出貨量預期仍將持平。用於邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求呈現逐步回溫的趨勢。記憶體相關需求可望持續強勁，並延續到明年。為因應記憶體市場的復甦，該公司將適時調配產能，未來隨著新廠產能開出，相信更能滿足所有記憶體客戶的需求。

對於法人詢問記憶體用矽晶圓現貨價是否有上漲的機會，台勝科強調，非常樂觀看待此事。

矽晶圓 記憶體 台勝科

延伸閱讀

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

輝達傳不再提供VRAM效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

世禾、華懋、衛司特營運加溫

弘塑、精測 押逾三個月

相關新聞

還在喊AI泡沫？將會錯過台股3萬6千點…郭哲榮：不會用AI的人會被淘汰

分析師郭哲榮近日在影音內容中強調，「AI不是泡沫，真正的錯誤，是你會錯過台股三萬六千點。」他指出，市場上仍有許多人把AI套入過去的印象，因此一直喊泡沫、喊崩盤，但這種認知若不更新，下一步可能就是看著A

富邦金羅瑋：明年股優於債 慎防首季市場波動

在川普政府的政經變化牽動全球市場之際，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明年金融市場可望比今年更具可預測性，但第一季政治...

俄烏停戰機會大...散裝貨櫃先開趴！慧洋-ky、中航領軍大漲

根據外電美國總統川普指出，美國與烏克蘭在佛州會談後，結束俄烏戰爭的「機會很大」，散裝船租金價格立即上揚，國內的散裝船慧洋...

富邦財經趨勢論壇：台股2026全年 以微笑曲線樂觀上看34,000點

台股2025年上演驚奇秀，4月受到美國關稅戰暴跌重挫，後續再憑藉AI題材向上衝刺，近期則因市場對美國聯準會降息預期降溫，...

富邦金首席經濟學家羅瑋：2026年股優於債 示警「慎防第1季」市場波動

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明（2026）年隨著主要...

這檔載板股上周獲外資買超逾4萬張高居第一 股價逆勢上漲挑戰200元

台股12月第一個交易日開高走低，盤中翻黑，統計上周外資賣超172.11億元，但欣興（3037）逆勢獲外資買超41,415...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。