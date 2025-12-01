快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

俄烏停戰機會大...散裝貨櫃先開趴！慧洋-ky、中航領軍大漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國內的散裝船個股今天盤中都衝高。（本報系資料庫）
國內的散裝船個股今天盤中都衝高。（本報系資料庫）

根據外電美國總統川普指出，美國與烏克蘭在佛州會談後，結束俄烏戰爭的「機會很大」，散裝船租金價格立即上揚，國內的散裝船慧洋-ky（2637）、中航（2612）領軍上漲，漲幅都在5%以上，其餘的新興（2605）、裕民（2606）、四維航（5608）、台航（2617）及正德（2641）等股價也都反彈上揚。

國內的散裝船個股今天盤中都衝高，龍頭慧洋-ky一度衝到70.5元，漲幅達7.4%；中航盤中最高來到64.9元，漲幅達8.8%；裕民盤中最高也來到64.4元，漲幅為4.8%。

外電報導內容指出，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）最快2日將前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）協商；華府方面也提出結束近4年俄烏戰爭的計畫並尋求雙方同意。

散裝船的現貨市場也開始出現買盤，租金價格立即上揚，海岬型的散裝船價格已經來到3.7萬美元，近一周漲幅達到22%；巴拿馬型近一周的價格為1.75萬美元，近一周漲幅較小為1.22%，大陸地區的日租金報價則已經衝上1.86萬美元。

國內的散裝船業者指出，散裝船目前擁有二個利多，首先基本面的兩大需求潛力，首先俄烏打了4年後，再度傳出停戰好消息，長期的重建需求量大；另外，中國大陸開始加碼買進美國穀類商品。

第二，散裝船的長期需求推動，讓國際的散裝船期貨有上漲的空間，再加上台股的散裝船族群，今年以來都沒有特別表現，隨著未來有俄烏需求、大陸買穀物需求出籠加持，1日相關個股成為資金停泊避風港。

其中，穀物需求增加，大陸對黃豆等糧食的需求量大，現在開始恢復跟美國採購黃豆等穀物，據了解，在政策宣布後，大陸糧商已在市場急租18艘巴拿馬型的散裝船，巴拿馬型及輕便極限型船需求會急速增加，國內經營業者慧洋-KY、裕民、四維航（5608）、台航及正德等優先受惠。

俄烏戰爭已經長達4年，全球都期待和平快點到來，長期的重建題材需求龐大，俄烏戰爭停火有望，市場想像重建題材需求出籠，根據世界銀行預估，烏克蘭因為戰爭期近4年，重建需求將達到6,000億美元，先前碼頭受破壞等因素，初期因為碼頭被破壞，初期將以中小型船舶為主，緊接著就是大型的散裝船需求會出籠。

延伸閱讀

川普稱俄烏和平協議有望 盧比歐強調尚需努力

川普喊完全關閉委國領空 暗示可能對馬杜洛政府採取更多激進行動

OPEC+ 下季可能暫停增產

俄烏若正式停戰 法人看好新興等散裝股將受惠

相關新聞

還在喊AI泡沫？將會錯過台股3萬6千點…郭哲榮：不會用AI的人會被淘汰

分析師郭哲榮近日在影音內容中強調，「AI不是泡沫，真正的錯誤，是你會錯過台股三萬六千點。」他指出，市場上仍有許多人把AI套入過去的印象，因此一直喊泡沫、喊崩盤，但這種認知若不更新，下一步可能就是看著A

富邦金羅瑋：明年股優於債 慎防首季市場波動

在川普政府的政經變化牽動全球市場之際，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明年金融市場可望比今年更具可預測性，但第一季政治...

俄烏停戰機會大...散裝貨櫃先開趴！慧洋-ky、中航領軍大漲

根據外電美國總統川普指出，美國與烏克蘭在佛州會談後，結束俄烏戰爭的「機會很大」，散裝船租金價格立即上揚，國內的散裝船慧洋...

富邦財經趨勢論壇：台股2026全年 以微笑曲線樂觀上看34,000點

台股2025年上演驚奇秀，4月受到美國關稅戰暴跌重挫，後續再憑藉AI題材向上衝刺，近期則因市場對美國聯準會降息預期降溫，...

富邦金首席經濟學家羅瑋：2026年股優於債 示警「慎防第1季」市場波動

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明（2026）年隨著主要...

這檔載板股上周獲外資買超逾4萬張高居第一 股價逆勢上漲挑戰200元

台股12月第一個交易日開高走低，盤中翻黑，統計上周外資賣超172.11億元，但欣興（3037）逆勢獲外資買超41,415...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。