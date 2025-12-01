俄烏停戰機會大...散裝貨櫃先開趴！慧洋-ky、中航領軍大漲

根據外電美國總統川普指出，美國與烏克蘭在佛州會談後，結束俄烏戰爭的「機會很大」，散裝船租金價格立即上揚，國內的散裝船慧洋-ky（2637）、中航（2612）領軍上漲，漲幅都在5%以上，其餘的新興（2605）、裕民（2606）、四維航（5608）、台航（2617）及正德（2641）等股價也都反彈上揚。

國內的散裝船個股今天盤中都衝高，龍頭慧洋-ky一度衝到70.5元，漲幅達7.4%；中航盤中最高來到64.9元，漲幅達8.8%；裕民盤中最高也來到64.4元，漲幅為4.8%。

外電報導內容指出，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）最快2日將前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）協商；華府方面也提出結束近4年俄烏戰爭的計畫並尋求雙方同意。

散裝船的現貨市場也開始出現買盤，租金價格立即上揚，海岬型的散裝船價格已經來到3.7萬美元，近一周漲幅達到22%；巴拿馬型近一周的價格為1.75萬美元，近一周漲幅較小為1.22%，大陸地區的日租金報價則已經衝上1.86萬美元。

國內的散裝船業者指出，散裝船目前擁有二個利多，首先基本面的兩大需求潛力，首先俄烏打了4年後，再度傳出停戰好消息，長期的重建需求量大；另外，中國大陸開始加碼買進美國穀類商品。

第二，散裝船的長期需求推動，讓國際的散裝船期貨有上漲的空間，再加上台股的散裝船族群，今年以來都沒有特別表現，隨著未來有俄烏需求、大陸買穀物需求出籠加持，1日相關個股成為資金停泊避風港。

其中，穀物需求增加，大陸對黃豆等糧食的需求量大，現在開始恢復跟美國採購黃豆等穀物，據了解，在政策宣布後，大陸糧商已在市場急租18艘巴拿馬型的散裝船，巴拿馬型及輕便極限型船需求會急速增加，國內經營業者慧洋-KY、裕民、四維航（5608）、台航及正德等優先受惠。

俄烏戰爭已經長達4年，全球都期待和平快點到來，長期的重建題材需求龐大，俄烏戰爭停火有望，市場想像重建題材需求出籠，根據世界銀行預估，烏克蘭因為戰爭期近4年，重建需求將達到6,000億美元，先前碼頭受破壞等因素，初期因為碼頭被破壞，初期將以中小型船舶為主，緊接著就是大型的散裝船需求會出籠。