富邦金首席經濟學家羅瑋：2026年股優於債 示警「慎防第1季」市場波動

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明（2026）年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更具可預測性。然而，政治與政策風險仍高，特別是明年第１季，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺；在風險與機會並存的情境下，2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

富邦財經趨勢論壇至今邁入第23年，富邦金控每年集結子公司專家團隊，持續提供客戶重要財經趨勢展望，2025年線上論壇吸引逾30萬人、實體場次也超過千人共襄盛舉。2026富邦財經趨勢論壇將於12月12日中午12點於「富邦FUBON」LINE官方帳號、臉書粉絲團直播，分享2026年的經濟方向及最熱門的投資策略與建議。

羅瑋表示，2026年隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會（Fed）動向更為清晰，不確定性下降，明年的全球經濟與金融市場三大基調為：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整接近尾聲；區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。

若川普能有效調停俄烏達成停火協議，歐洲各國將可望減輕支援烏克蘭軍費支出的負擔，有助歐洲經濟復甦，是明年稍可期待的「意外驚喜」。此外，全球愈來愈多國家在經歷貿易戰及中國稀土管制威脅下，目前皆極欲建立自主的區域性供應鏈，同時防堵中國的廉價傾銷，此一趨勢也將影響國際經貿關係明顯轉變。

明年主要國家包括美國、歐元區、日本、中國經濟前景表現與今年相當，台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，預估明年經濟成長率約2.5%~3.0%。

美國經貿政策和央行動向仍是2026年全球金融市場的關鍵變數。一方面，美國對中國及其他貿易夥伴的關稅與出口管制政策，牽動全球供應鏈重組；另一方面，Fed在人事布局與政策路徑上，也成為市場高度關注焦點。隨著Fed內部對中性利率與未來降息步調看法分歧，點陣圖顯示決策官員對政策的意見差異擴大，容易加劇金融市場的短期波動。羅瑋表示，若Fed獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。

利率方面，經過多年量化寬鬆與疫情期間的超寬鬆政策後，市場逐漸意識到「超低利率」並非新常態。隨著人口結構改變、供應鏈重組與減碳降排等結構性因素發酵，美國中性利率水準預估約上升至3.0%左右，意味著即便Fed逐步降息，利率水準也難回到疫情前的超低區間。這項改變，將對企業估值、資金成本與資產配置策略帶來長期影響。

在國際政經情勢方面，近年美中關係、關鍵礦物供應安全與地緣衝突，逐步成為影響全球貿易與產業發展的核心議題。近期美國與主要盟友加強在關鍵礦產及稀土開採、加工與供應安全上的合作，透過雙邊協議與政策協調，試圖降低對單一來源的依賴。同時，美國與新興市場國家在貿易與投資合作方面，也逐漸從傳統貨物流通擴展到關鍵原物料與高科技供應鏈治理。

在美中經貿關係上，雖然雙方於高層會晤中針對芬太尼原料流向、稀土出口管制、部份301關稅豁免及半導體供應鏈管理等議題釋出一定程度善意，但整體而言，結構性的戰略競爭並未明顯降溫。未來仍須持續觀察雙方是否能將暫時性的協議轉化為較具持久性的制度性安排。

羅瑋提醒，2026年國際政經活動密集，包括美國國會期中選舉、主要國家領導人改選，以及G20與APEC等多邊場合，都可能成為政策轉向或談判突破的關鍵時間點，需特別留意市場波動加劇的風險。

由於主要央行降息接近尾聲，明年進一步降息空間有限，投資人對持有長天期債券的意願也出現明顯改變，而新世代投資人傾向以購買虛擬貨幣及科技股作為避險工具，羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。

股市方面，美國經濟維持溫和成長，AI投資風潮持續，營收及獲利成長預期將支撐美股表現。歐股與日股則有望受惠於經濟改善預期與資本支出回升，投資人信心可望逐步修復。新興股市表現將高度取決於美國經貿政策走向、美元資金狀況與全球風險偏好。外匯市場上，Fed人事變化與政策調整主導市場資金動向，若Fed獨立性疑慮下降，各國落實貿易談判承諾，將有助於維持美元地位。而隨關稅議題和緩，新興科技增長題材將簇擁資金流向特定非美貨幣。

債券市場因Fed進入降息循環，短天期美債殖利率可望維持在相對較低水準，對保守型投資人而言，仍具有一定吸引力。然而，鑒於美國政府債務規模龐大與通膨預期尚未完全消除，長天期美債殖利率下行空間可能有限。隨美元流動性不再寬裕，信用債利差則可能出現波動。若市場氛圍反轉及日圓套利交易撤離，將加劇新興市場債券波動。

原物料市場方面，全球經濟成長預期、地緣政治風險與主要產油國政策，將共同決定價格走勢。若OPEC+維持增產策略，加上美國能源政策偏向提高供給，國際油價有機會維持在相對溫和區間，減輕進口國通膨壓力。此外，在央行與民間投資人資產配置中，黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。

羅瑋亦提醒，明年第1季金融市場可能出現類似今年3、4月般劇烈波動的走勢，觀察重點包括：法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；明年1月底將公布第4季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼；明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。

整體而言，2026年並非單純的風險或機會之年，而是考驗投資人對政經情勢敏感度、資產配置紀律與風險管理能力的一年。在整體「股優於債」的大方向下，仍可在波動中尋找穩健成長的契機。