銅價創高！第一銅爆量觸漲停 亞電、華榮、大亞強勢跟進

倫敦金屬交易所（LME）銅價強勢改寫歷史新高，加上比特幣急跌助漲金價，推升原物料行情，助陣台股銅概念族群發動攻勢，成為盤面少數逆勢突圍的強勢主軸。第一銅（2009）1日早盤爆出逾1.5萬張大量、觸及漲停43.65元，帶動亞電（4939）、華榮（1608）、南亞（1303）、大亞（1609）同步走高。

LME 11月28日盤中，銅三個月期貨價勁揚至每公噸11,210.50美元，再度突破先前高點，收盤雖略為收斂至11,188.50美元，但周漲幅達3.8%，11月整月仍上漲2.8%。市場普遍認為，銅價強勢源自多重利多匯聚，包括：上海CESCO會議釋出正面展望；美國精煉銅需求增加，擠壓全球供應；宏觀經濟對金屬需求預期轉佳。

StoneX分析師指出，在利多反映後，短線漲勢可能稍作整理，但2026年前後要「大幅向上突破」的難度可能提高，顯示市場仍存審慎情緒。

供需面上，智利10月銅產量年減7%；中國大陸主要銅冶煉廠也同意明年減產10%以上，以因應加工費跌為負值。

智利國家銅業委員會（Cochilco）最新預測顯示，2025年與2026年銅的平均價格分別上調至每磅4.45與4.55美元，雙雙刷新歷史高點。委員會指出，銅價至少在2030年前仍將維持上行趨勢，因供應增速遠落後需求。

市場研究也普遍看多。Discovery Alert報告預估，2026至2027年銅市供需缺口將更為嚴峻，許多投資銀行推估銅價將落在每噸11,000至13,500美元區間，屬「供應短缺下的合理估值」，並非投機推升。歷史價比分析亦顯示，銅相對黃金仍偏低估。