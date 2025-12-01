這檔載板股上周獲外資買超逾4萬張高居第一 股價逆勢上漲挑戰200元
台股12月第一個交易日開高走低，盤中翻黑，統計上周外資賣超172.11億元，但欣興（3037）逆勢獲外資買超41,415張，高居外資上周買超第一名，1日股價開高走高，挑戰200元關卡，盤中漲幅逾5%。
台股上周回神大漲1,191.54點，單周漲幅4.51%，但11月台股中止連紅，單月下跌606.87點，月跌幅2.15%；統計上周外資賣超172.11億元，已連續第8周減碼台股，投信與自營商則是連袂買超台股，分別回補217.61億元、173.54億元，三大法人上周合計買超219.04億元。
外資上周賣超，但統計逆勢獲得外資上周買超前十名的個股包括欣興、聯電（2303）、凱基金（2883）、大聯大（3702）、中信金（2891）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、華邦電（2344）、萬海（2615）等，其中金融股占5檔，電子股有4檔，傳產股僅1檔。
欣興高居上周外資買超冠軍，1日表現逆勢抗跌，早盤以190元開高後走高，一度拉升至200元，盤中漲幅逾5%。
統計外資上周賣超前十名則有富邦金（2881）、台新新光金（2887）、第一金（2892）、鴻海（2317）、華航（2610）、友達（2409）、宏碁（2353）、彰銀（2801）、富喬（1815）、旺宏（2337）。
