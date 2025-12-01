還在喊AI泡沫？將會錯過台股3萬6千點…郭哲榮：不會用AI的人會被淘汰

分析師郭哲榮近日在影音內容中強調，「AI不是泡沫，真正的錯誤，是你會錯過台股三萬六千點。」他指出，市場上仍有許多人把AI套入過去的印象，因此一直喊泡沫、喊崩盤，但這種認知若不更新，下一步可能就是看著AI直接取代自己的工作。

郭哲榮先以漫畫舉例。他提到網路上流傳的《獵人》411話想像圖，其實不是富堅義博或助手的作品，而是由Google最新AI「Gemini 3 Pro」生成。富堅休刊近一年，AI卻能在幾秒內補上畫面。雖然目前仍只是在模仿畫風、分鏡仍有不足，但光是「取代助手」這件事就足以說明AI能力正快速逼近實務工作範圍。

他接著談到職場最現實的痛點：跨領域人才難以尋找。像是製作一支深度財經影片，需要同時具備財經分析、設計、剪輯等多種技能，過去公司得請兩個人才能完成。然而他實測在Gemini 3輸入「請比較0050與0056並生成四格漫畫」，AI直接一次做到專業分析與設計呈現，讓他直言：「就算訂閱費不是六百多元，是一萬元也便宜。」企業若能因此節省人力成本，AI相關公司的營收自然有機會大幅成長。

郭哲榮也展示過ChatGPT與Gemini的影像生成差異。他用同一組指令要求合成夜市場景，結果ChatGPT的成果比例錯誤、元素生硬，而Gemini的畫面融合自然、細節完整，甚至主動增加「勸架的警察」。他認為，AI的進步速度已不能用過去的眼光看待，這也是「AI不是泡沫」的重要證據。

在他看來，真正的泡沫只有一個特徵：無法產生真實的現金流。網路泡沫時代公司只靠網址就能炒作，但營收很低。反觀AI，不論文字、圖片、影片、設計圖甚至專案執行效率，都已經具備可商用價值，只要企業願意掏錢購買工具，AI就能創造獲利。

他也提醒，AI帶來的效率提升會讓企業受惠，但對勞工不一定友善。 他以亞馬遜近期裁員為例，指出工程師也受影響，顯示AI正快速削減部分重複性或跨領域成本高的人力需求。面對這波浪潮，他給出的兩條路線很直接：要嘛學會AI，要嘛投資AI；否則就會被潮流淘汰。

郭哲榮也分享自己為了不被取代，近期瘋狂研究AI，甚至請AI用他的金句做成漫畫，成果讓他感到驚艷。他表示，未來AI也能成為他在研究股市、整理報告的「超級助理」。

最後，他強調，選擇權在每個人手上。你可以繼續喊AI是泡沫，或是學會使用它、投資它，讓AI替你賺錢。他也提醒觀眾，節目內容僅供參考，投資仍需自行評估風險。