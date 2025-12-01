美股收紅 投顧：台股基本面佳AI扮推手

美股上週五4大指數全面收紅，輝達股價跌1.81%，台積電ADR小漲，台股上週大漲1191.54點，投顧認為，台股基本面仍佳，AI產業鏈是營收成長推手，進入年底消費旺季，有利多方走勢。

美股上週五在假期週末的清淡交易中上漲，道瓊工業指數終場上漲289.3點，或0.61%，標準普爾500指數上漲36.48點，或0.54%；那斯達克指數上漲151點，或0.65%，費城半導體指數上漲125.691點，或1.82%。

輝達股價跌1.81%，收177美元，英特爾大漲逾10%；台積電美國存託憑證（ADR）收紅，漲0.53%，收291.51美元。

台股上週五上漲71.95點，收在27626.48點；台股上週大漲1191.54點，單週漲幅4.51%。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，且AI產業展望佳，進入年底消費旺季等利多因子，有利多方走勢。

永豐金投顧指出，台股基本面仍佳，AI產業鏈是營收成長的關鍵推手，估計12月區間在26000點至28000點。

台美關稅談判正處最後階段，經貿辦指出，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，共有3項重點，包括台美政府間（G2G）合作協助美國產業聚落的形成；另有包括關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全與商業機會等5大談判議題。

金管會推動台灣成為亞資中心，銀行積極推動高資產業務，金管會統計顯示，20家國銀10月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達到新台幣1兆9946億元，AUM月增968億元，金管會說明，預計今年底2兆元目標有望提前達標。