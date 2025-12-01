聽新聞
台股12月 八成會上漲
台股進入全年上漲機率最高的12月，法人圈多樂觀看待全月表現，尤其是外資年終結帳賣壓即將告一段落，上周五美股在感恩節後第一個交易日持續反彈，台積電ADR也上揚0.5%，將為今（1）日12月開局力搏好采頭。
根據統計，台股12月是每年最會上漲的月分之一。若以1999年以來的26個年度中，12月上漲21年、機率是81%，平均漲幅為3%。
永豐投顧副總黃柏棠、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股在第4季，尤其是12月，傳統上是法人與集團作帳的旺季。根據近十年統計，12月加權指數上漲機率約八成，即使在疫情期間，僅2022年出現明顯下跌，其餘多數年分皆收漲，顯示年底行情具備高度季節性效應。
作帳的主要因素包括企業要美化年度財報與市值，因為企業與集團常有交叉持股與上市關係企業，這些都以市價評價，所以為提升財報表現與公司價值，有集中資金拉抬股價的必要。
其中，偏好作帳的往往是老牌集團企業。觀察今年集團企業表現，台塑集團股價慘跌，卻在11月開始扭轉，預期有望再接再厲；華新麗華集團也有題材，藉著AI與銅線的關聯，華新麗華（1605）在9月、10月分別漲了13.8%、15.2%，11月AI落難，它當然不能倖免，因此，12月也有反彈機會。
投信年底作帳核心目標是「相對績效勝出」，選股偏好集中於中小型股、低基期且具業績題材的個股，因股本小、拉抬容易，能快速反映在基金績效上。
