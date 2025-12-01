快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
信驊董事長林鴻明。圖／聯合報系資料照

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，觀察中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能。根據調查顯示，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法。進入2026年通用伺服器需求將有望進一步推升，看好股王信驊（5274），重申「優於大盤」評等，目標價7,500元。

根據大摩2025下半年中國資訊長（CIO）調查結果顯示，2025年硬體、通訊及網路設備的外部IT支出年增率為3.4%，高於2025上半年的1.7%，預計2026年將加速成長至8.1%。

大摩科技產業分析師顏志天指出，雖然中國各大CSP在資本支出方面出現分歧，但仍對AI和雲端業務仍持正面看法，阿里巴巴提到先前的資本支出指引可能不足以滿足當前的客戶需求，而騰訊目前預期的2025年資本支出則低於先前的指引。

然而，兩者對AI和雲端業務皆保持正面態度，阿里巴巴管理層看好產業需求超過供給，騰訊則將較低的資本支出歸因於GPU供應鏈的限制。

顏志天認為，針對上述看法，GPU產能受限，是過去兩年供應干擾率上升的原因。進入2026年，通用伺服器的需求可能會更強，因此有望帶動信驊營運。

信驊先前預期，未來幾年通用伺服器潛在市場的年均複合成長率約為4%至5%；然而，顏志天指出，考量到換機周期與AI的外溢效應，信驊已將伺服器潛在市場的年均複合成長率預測上調為6%至8%。

雲端服務 AI 資本支出

