就市論勢／籌碼安定電子股 聚光

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

12月起市場討論重點是：全天下第二有權勢的人（聯準會主席）會是誰？彭博報導，白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）可望是新任聯準會主席，因為與美國總統川普經濟觀點一致、貫徹川普降息理念，而且明年的降息就不再客氣了，一次2碼2碼的降息，可能才是川普的希望。

輝達AI霸主地位建立在供給面的晶片精進變難，及需求面AI模型無上限，AI競賽變成一場「養恐龍遊戲」，每代參數量都爆發性增加，Google最新AI模型Gemini 3功能強大，吸引其他科技巨頭考慮。然而，輝達具備「四大防線」建構護城河，特別是CUDA，需要時間和人員累積成果；因此，ASIC伺服器便宜省電的競爭力可能對超微、OpenAI、甲骨文等巨頭的衝擊更大。

投資建議

美股出現V型反轉，操作上尊重趨勢，而且美股現正處於「好消息可能是賣點、壞消息可能是好買點」的狀況。指數多空變數反覆，預估台股指數27,000點至28,000點來回震盪機率高，個股資金行情相對可靠：上漲基本特性是低檔震盪出量，技術面線型翻多，基本面沒有驚人大利空。

電子股聚焦2026年成長動能、股價維持多頭格局、籌碼安定者優先。非電子股方面，台塑集團示範，各傳產族群展開年底作帳波段行情。

