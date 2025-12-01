一周盤前股市解析／PCB、電力能源 可留意

12月起市場討論重點是：全天下第二有權勢的人（聯準會主席）會是誰？彭博報導，白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）可望是新任聯準會主席，因為與美國總統川普經濟觀點一致、貫徹川普降息理念，而且明年的降息就不再客氣了，一次2碼2碼的降息，可能才是川普的希望。

2025-12-01 00:45