台股收復均線 選股不選市、拚年底作帳行情

11月台股經歷劇烈震盪，延續10月的漲勢後進入高檔整理，加權指數一度衝上28554點的歷史新高，但因國際利空消息及獲利了結壓力，指數急挫至26580點，顯示市場情緒轉趨謹慎。

三大法人方面，土洋法人選邊站，外資賣超172億元，已連續第8周減碼台股，投信與自營商則是連袂買超台股，分別回補217億元、173億元；從單月來看，11月僅有投信回補120億元，外資自台股提款3748億元，自營商也減碼683億元，三大法人11月合計賣超台股4312億元。

永豐金證券指出，台股指數6月以來的多頭行情在11月踢到鐵板，回檔近2000點，雖不代表趨勢走空，但多頭需重新醞釀。AI熱潮退燒，類股表現轉向，傳產股如塑膠股表現亮眼，台塑化因美國制裁俄羅斯石油公司及OPEC+暫停增產，油價穩健，南亞因電子材料需求強勁及子公司南亞科股價大漲，成為漲幅最高的個股。

不過，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，上周大盤在美股激勵之下再度回神，成功收復所有均線，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。

廖炳焜分析，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動，整體技術面有利多方走勢，惟成交量仍須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

看好台股至年底前仍有表現空間，廖炳焜建議投資策略選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等，傳產方面不妨以生技、特化、重電為選股觀察重點。