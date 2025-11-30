台股周線翻紅 機構上調明年展望 資金面利多支撐台股續強
加權指數27日上漲71點，收在27,626點，成交量約4,898億元。籌碼面部分，三大法人賣超29.2億元，其中外資現貨賣超194.6億元，期貨淨空單減少1,640口至26,321口；投信買超48.4億元，自營商買超116.9億元。上周上漲1,191點，漲幅4.5%，周線黑翻紅。
永豐期貨指出，美國感恩節休市讓台股終於脫離美期指盤中的不規則牽動，走出一個真正屬於自己的多頭節奏，上周五從開盤開始就展現強勢買盤一路往上推，特別是壽險業明年面臨政策調整，使得壽險資金提前布局高股息ETF，帶動整體被動資金持續湧入，而高股息ETF的規模本來就年年攀升，如此龐大的資金流成為台股早盤強勢的底層支撐，同時也解釋為何多家機構在近期陸續上調明年台股指數展望，因為資金結構、獲利能力與利率趨勢三者正往有利台股的方向排列。只是尾盤的瞬間下殺仍然透露一絲市場的顧忌，尤其量能偏低，加上周五本就容易出現假日前的避險賣壓，美國雖休市但隔天只開半天，全球風險資金自然傾向減碼，因此最後一筆急殺更像是技術性了結，而不是破壞趨勢的力量。
永豐期貨分析，綜觀全局，市場情緒確實已經回溫，台股主流仍站在多方，壽險與ETF的長線買盤穩固，中小型股維持活絡，權值若在外資回歸後補上力道，那指數依然有機會延續向上，短線震盪是節奏，中長期方向仍然看好。
