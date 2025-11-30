未來一周美股四大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括12月密西根大學消費者信心指數初值；11月ADP就業變化、Challenger裁員數、ISM指數；9月核心個人消費支出（PCE）、工廠訂單、工業生產、進出口價格等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括邁威爾科技、Credo科技、惠普企業、Salesforce、Snowflake、MongoDB、Gitlab、Rubrik、Crowdstrike、PureStorage、PVH、維多利亞的秘密、Kroger、梅西百貨、Dollar General、Dollar Tree等。

富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，近十年那斯達克指數發生較大跌幅時均正逢市場重大事件，貿易戰、Fed升息。目前看來，近期下跌主因包含人工智慧（AI）泡沫疑慮與Fed不願快速降息。在Fed方面，雖然Fed在12月可能不降息，但至少不是升息，不易引發估值大幅重估，預計隨時間經過此兩負面因素將逐漸淡化。

至於AI泡沫，富蘭克林投顧分析，可能只是市場信心不足，實際上，ChatGPT、Gemini等領先AI模型的活躍用戶數、年度經常性營收（ARR）仍持續成長，愈來愈多AI工具也開始實現穩固商業模式，有助持續推動更多AI應用與發展。投資人應以長期投資視角看待AI，並透過定期定額長期投資美股或科技股，來參與這波AI巨浪帶來的機會。

AI 富蘭克林投顧 Fed

