大摩：中國 AI、雲端半導體可期 股王信驊將受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能。根據調查顯示，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法。進入2026年通用伺服器需求將有望進一步推升，因此看好信驊後續展望，重申「優於大盤」評等，目標價7,500元。

根據大摩2025年下半年中國資訊長（CIO）調查結果顯示，2025年硬體、通訊及網路設備的外部IT支出年增率為3.4%，高於2025年上半年的1.7%，且預計在2026年將加速成長至8.1%。在CIO增加支出的優先順序方面，AI、機器學習、預測分析排名第一，而資料中心建置排名第三。

大摩科技產業分析師顏志天指出，雖然中國各大CSP在資本支出方面出現分歧，但仍對AI和雲端業務仍持正面看法，就今年第3季而言，阿里巴巴雲端資本支出為315億人民幣，年增 86%、季減 19%；騰訊為130億人民幣，年減 24%、季減 32%；百度34億人民幣，年增107%、季減11%。

顏志天指出，阿里巴巴提到先前的資本支出指引可能不足以滿足當前的客戶需求，而騰訊目前預期的2025年資本支出則低於先前的指引。然而，兩者對 AI 和雲端業務皆保持正面態度，阿里巴巴管理層看好產業需求超過供給，騰訊則將較低的資本支出歸因於GPU 供應鏈的限制。

信驊先前預期未來幾年通用伺服器潛在市場的年均複合成長率（CAGR）約為 4%至5%；然而，顏志天指出，考量到換機週期與AI的外溢效應，該公司已將伺服器潛在市場的年均複合成長率預測上調至6%至8%，並預期 BMC（基板管理控制器）潛在市場在2030年將達到4,650萬顆，同年AI伺服器的BMC 用量將高於通用伺服器。

