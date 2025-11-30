聽新聞
0:00 / 0:00

內資鎖碼股 一路賺到明年 富邦金、聯發科等交投主旋律

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股近期表現震盪，25日強勢回彈407點，科技股群起沸騰。聯合報系資料照
台股近期表現震盪，25日強勢回彈407點，科技股群起沸騰。聯合報系資料照

今年進入最後倒數計時，展望2026年，隨法人普遍看好台股展望，近來趁行情震盪之際，已著手轉換新一年度投資組合，包括富邦金（2881）、台積電、聯發科等16檔個股均榜上有名，這些「新年潛力股」將躍居交投主旋律。

台股11月在各項國際因素干擾下震盪劇烈，卻也給了市場法人布局來年的好機會，加上年底投信、集團等作帳行情啟動，帶動行情觸底反彈，大盤上周連五漲，收復短中期均線，並站回「27K」大關，頗有挑戰新高企圖。

展望2026年台股表現，目前市場法人紛紛偏多看待，高點上看3萬點已成為基本款。其中預期行情最高的中信投顧，指數高點上看35,000點，其次為群益投顧的34,000點，凱基投顧為33,000點，國泰世華銀行與兆豐投顧則均為30,000點。

隨法人看好新年度展望，篩選近周股價表現強勢、周漲幅超過3%，且內資積極鎖碼，投信與自營商同步買超，加上公司前景看俏，明年營運持續較今年成長等16檔「新年潛力股」，將躍居2026年台股盤面交投的主旋律。

根據選股標準，篩選出富邦金、台積電、聯發科、華碩、京元電、健策、緯穎、台光電、聯亞、臻鼎-KY、精測、創意、富世達、信邦、智邦、金寶等，均為台股各次產業的指標股；除富邦金外，其餘均為電子股。

台積電已成為全球發展AI的重要軍火供應商，加上製程技術睥睨群雄，接單相當暢旺，成為投資組合中不可或缺的關鍵持股，外資也紛紛看俏，目標價以Aletheia資本最高、達2,100元。

聯發科近日受Meta將採購谷歌（Google）自研TPU的利多激勵，市場買盤蜂擁追捧。雖然外資圈對此看法多空論戰，但該公司的資料中心ASIC業務仍將成為推升營運成長的動能關鍵，前景看好。

富邦金受惠降息循環啟動，對銀行利差將有推升效果，加上台股前景正向樂觀，也將有助壽險淨值提升與證券手收等多項業務的成長。

富邦金 台股 台積電

延伸閱讀

台股12月有望衝關3萬點！三大名師預期台積重返1,500元、Fed降息等利多

國泰金總座李長庚：台股未來幾年都樂觀 挑戰3萬點並非毫無根據

就市論勢／記憶體、重電 題材熱

證實會晤張忠謀 黃仁勳：他狀態很好

相關新聞

內資鎖碼股 一路賺到明年 富邦金、聯發科等交投主旋律

今年進入最後倒數計時，展望2026年，隨法人普遍看好台股展望，近來趁行情震盪之際，已著手轉換新一年度投資組合，包括富邦金...

川普催動新一波 AI 商機 「創世紀」概念股買盤狂搶

美國總統川普上周簽署行政命令發起「創世紀任務」，被譽為「AI版的曼哈頓計劃」，掀起新一波的AI投資熱潮，激勵台股「創世紀...

CPO技術成AI關鍵！法人點名7檔光通訊股 未來6個月漲幅上看30％

本土投顧報告指出，受惠於生成式AI、影音串流需求、物聯網及資料中心的建置增加，數據傳輸資料量愈趨龐大，為了減少電訊號損失...

俄烏有望停戰！市場看好重建商機 法人曝「3檔散裝航運股」如何操作

本土投顧法人指出，俄烏戰爭若達成停戰協議，烏克蘭的重建需求將為散裝市場帶來正面效益，尤其看好海岬型、輕便型船舶，並維持新...

AI泡沫化？富蘭克林稱斷言過早「經濟效益足支撐數兆美元投資周期」

對於AI是否泡沫化，富蘭克林投顧認為，斷言AI出現泡沫仍過早，AI帶來的長期經濟價值將遠超資本支出，建議可長期布局，並透...

台股12月有望衝關3萬點！三大名師預期台積重返1,500元、Fed降息等利多

台股11月歷經大漲大跌，昨（28）日上漲71點收27,626點，單周飆漲1,191點，周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。