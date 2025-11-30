內資鎖碼股 一路賺到明年 富邦金、聯發科等交投主旋律

今年進入最後倒數計時，展望2026年，隨法人普遍看好台股展望，近來趁行情震盪之際，已著手轉換新一年度投資組合，包括富邦金（2881）、台積電、聯發科等16檔個股均榜上有名，這些「新年潛力股」將躍居交投主旋律。

台股11月在各項國際因素干擾下震盪劇烈，卻也給了市場法人布局來年的好機會，加上年底投信、集團等作帳行情啟動，帶動行情觸底反彈，大盤上周連五漲，收復短中期均線，並站回「27K」大關，頗有挑戰新高企圖。

展望2026年台股表現，目前市場法人紛紛偏多看待，高點上看3萬點已成為基本款。其中預期行情最高的中信投顧，指數高點上看35,000點，其次為群益投顧的34,000點，凱基投顧為33,000點，國泰世華銀行與兆豐投顧則均為30,000點。

隨法人看好新年度展望，篩選近周股價表現強勢、周漲幅超過3%，且內資積極鎖碼，投信與自營商同步買超，加上公司前景看俏，明年營運持續較今年成長等16檔「新年潛力股」，將躍居2026年台股盤面交投的主旋律。

根據選股標準，篩選出富邦金、台積電、聯發科、華碩、京元電、健策、緯穎、台光電、聯亞、臻鼎-KY、精測、創意、富世達、信邦、智邦、金寶等，均為台股各次產業的指標股；除富邦金外，其餘均為電子股。

台積電已成為全球發展AI的重要軍火供應商，加上製程技術睥睨群雄，接單相當暢旺，成為投資組合中不可或缺的關鍵持股，外資也紛紛看俏，目標價以Aletheia資本最高、達2,100元。

聯發科近日受Meta將採購谷歌（Google）自研TPU的利多激勵，市場買盤蜂擁追捧。雖然外資圈對此看法多空論戰，但該公司的資料中心ASIC業務仍將成為推升營運成長的動能關鍵，前景看好。

富邦金受惠降息循環啟動，對銀行利差將有推升效果，加上台股前景正向樂觀，也將有助壽險淨值提升與證券手收等多項業務的成長。