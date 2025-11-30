綠界、凌華、聯陽前瞻營運 明起陸續召開

第三方支付大廠綠界科技（6763）、工業電腦大廠凌華（6166）、IC設計廠聯陽（3014）本周將陸續召開法人說明會，依序為12月1日、2日、4日，法人將聚焦在近期業務新亮點、明年營運展望。

在綠界科技12月1日法說會中，法人將關注第4季電商傳統旺季概況以及明年營運展望。綠界今年第3季每股純益衝上2.67元，創單季新高；前三季每股純益3.83元，同創歷史新高。

凌華12月2日舉行法說會，凌華先前指出，記憶體缺料不影響下半年大型專案出貨，且公司已經啟動替代料設計認證，預計2026年就會有相關方案導入產品當中。凌華今年前三季稅後純益3.31億元，較去年同期轉盈，每股純益達1.52元。

IC設計廠聯陽累計前10月合併營收為59.5億元，年增6.5％，前三季歸屬母公司業主淨利12.27億元，年減5.2％，每股純益為7.62元。該公司預計12月4日舉行法說會。