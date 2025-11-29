台股12月有望衝關3萬點！三大名師預期台積重返1,500元、Fed降息等利多

台股11月歷經大漲大跌，昨（28）日上漲71點收27,626點，單周飆漲1,191點，周線擺脫連三黑收紅，月線則跌606點，終止連六紅。展望12月，三大台股名師富邦投顧董事長陳奕光、中信投顧總經理陳豊丰、台新投顧副總經理黃文清一致看好台股今年最後一個月表現，最高有望挑戰30,000點。

11月大盤行情可說驚濤駭浪，先是4日創下史高28,554點，之後因AI泡沫論、聯準會12月降息預期下降，出現高檔獲利了結賣壓，加上外資持續賣超，21日下跌991點，為史上第六大跌點，24日更爆出7,491億元大量，為歷來第二大成交金額。但隨聯準會降息預期升溫，市場風險偏好提升，台股本周天天上漲，昨天盤中一度漲242點，終場在台積電最後一盤被摜壓15元，最後小漲5元收1,440元後，指數也僅小漲71點收27,626點。

三大名師看台股12月行情

外資昨天賣超194.6億元，由買轉賣；投信連三買，昨天買超48.4億元；自營商買超116.9億元，連五買。八大公股行庫逢高調節12.3億元。

展望後市，綜合名師觀點，台股12月有五大利多，包括台積電（2330）股價可望漲回1,500元、外資放假賣壓減輕、聯準會降息資金行情、籌碼面三軋行情、台股登月線技術面轉多。

陳奕光分析，台股上攻的第一個關鍵動能，在於權王台積電有望漲回1,500元以上，有機會推升大盤創下歷史新高。其次，12月外資開始放假，賣壓可望隨之轉輕，減輕了指數上檔的阻力。最關鍵的資金面動能，則來自於市場對美國聯準會12月降息預期升高 。

陳豊丰分析，目前台股短期均線架構持續朝多方扭轉，各類族群開始有較為活潑表現。主流類股方面，市場資金聚焦在PCB、記憶體、封測、矽光子、被動元件、軍工、矽光子、散裝航運、AI伺服器供應鏈、Google供應鏈。

針對12月的指數區間，三大名師均給出樂觀預期。陳奕光將區間設定在27,000至28,800點 ，陳豊丰則將區間上緣看到28,000至30,000點之間。黃文清認為台股下檔有27,000點支撐，12月有望上看29,000點。

操作建議上，指數連五漲重登月線，但黃文清提醒，線型已出現連續三個上漲缺口，仍須留意出現短壓可能。操作應為逢回布局短多題材股，依短線技術面順勢操作；特別是當大盤愈接近歷史高點時，仍須再次提防拉回的風險出現。