國泰金總座李長庚：台股未來幾年都樂觀 挑戰3萬點並非毫無根據

近期不少機構預測台股有機會挑戰3萬點、甚至更高，國泰金控（2882）總經理李長庚昨（28）日指出，AI被視為帶動台灣產業重要關鍵，台灣供應鏈無論在GPU、TPU等高階算力設備或AI應用模型，都是全球重要基地，台股挑戰3萬點甚至更高並非毫無根據，雖然市場會有震盪，但只要大趨勢不變，樂觀看待明年走勢是合理的。

國泰金昨日舉行第3季法說會，他表示，雖然2026年全球金融市場外在環境仍存變數，但重點是核心業務持續成長，過去幾年努力方向表現不錯，對台灣經濟和資本市場維持樂觀態度，並直言「不只是明年，未來幾年都保持樂觀」。

國泰金控第3季法說會重點

國泰金財務長陳晏如則說，明年會規劃出具有股息殖利率競爭力的股利，提報董事會討論。

金融市場近期對美聯準會（Fed）利率政策預測翻轉，從預測12月不降息機率較大到目前約八成降息，李長庚認為，與其過度執著短期波動，金融業更重要的是持續強化核心業務動能。

他說，國泰金旗下子公司銀行、產險、投信等獲利續創同期新高，證券也創次高，顯示即便外在環境多變，核心體質仍在穩健強化。

李長庚提到，對國泰金來說，業務還有許多可追求空間，壽險業明年將迎來新制度，目標除了順利接軌，也希望在新制下展現更好績效，至於股市漲跌是每天要面對的家常便飯，重點在核心業務不斷強化增長，不只對明年有信心，也對未來發展充滿信心、樂觀看待。

針對近期金控吹起的併購風，李長庚表示，國泰金六成資產在壽險，近年資本多投入國壽以準備接軌規範，因此擴張步伐相對收斂。待明年順利接軌後，將重新評估擴張方向，優先尋找保險以外標的，以改善資產結構，達到更平衡的保險、銀行及資產管理配置，併購方向不限國內外。

每月公布業績方面，李長庚提到，全世界只有台灣要求企業每月揭露營收、獲利數字，讓財會與精算人員承受極大壓力，這制度要不要和國際接軌值得討論。若能在資訊充足、透明與制度合理之間找到平衡，相信對整個市場健全發展、投資人、企業，都是更好的方向。