國泰金總座李長庚：台股未來幾年都樂觀 挑戰3萬點並非毫無根據

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控總經理李長庚。聯合報系資料照
國泰金控總經理李長庚。聯合報系資料照

近期不少機構預測台股有機會挑戰3萬點、甚至更高，國泰金控（2882）總經理李長庚昨（28）日指出，AI被視為帶動台灣產業重要關鍵，台灣供應鏈無論在GPU、TPU等高階算力設備或AI應用模型，都是全球重要基地，台股挑戰3萬點甚至更高並非毫無根據，雖然市場會有震盪，但只要大趨勢不變，樂觀看待明年走勢是合理的。

國泰金昨日舉行第3季法說會，他表示，雖然2026年全球金融市場外在環境仍存變數，但重點是核心業務持續成長，過去幾年努力方向表現不錯，對台灣經濟和資本市場維持樂觀態度，並直言「不只是明年，未來幾年都保持樂觀」。

國泰金控第3季法說會重點
國泰金控第3季法說會重點

國泰金財務長陳晏如則說，明年會規劃出具有股息殖利率競爭力的股利，提報董事會討論。

金融市場近期對美聯準會（Fed）利率政策預測翻轉，從預測12月不降息機率較大到目前約八成降息，李長庚認為，與其過度執著短期波動，金融業更重要的是持續強化核心業務動能。

他說，國泰金旗下子公司銀行、產險、投信等獲利續創同期新高，證券也創次高，顯示即便外在環境多變，核心體質仍在穩健強化。

李長庚提到，對國泰金來說，業務還有許多可追求空間，壽險業明年將迎來新制度，目標除了順利接軌，也希望在新制下展現更好績效，至於股市漲跌是每天要面對的家常便飯，重點在核心業務不斷強化增長，不只對明年有信心，也對未來發展充滿信心、樂觀看待。

針對近期金控吹起的併購風，李長庚表示，國泰金六成資產在壽險，近年資本多投入國壽以準備接軌規範，因此擴張步伐相對收斂。待明年順利接軌後，將重新評估擴張方向，優先尋找保險以外標的，以改善資產結構，達到更平衡的保險、銀行及資產管理配置，併購方向不限國內外。

每月公布業績方面，李長庚提到，全世界只有台灣要求企業每月揭露營收、獲利數字，讓財會與精算人員承受極大壓力，這制度要不要和國際接軌值得討論。若能在資訊充足、透明與制度合理之間找到平衡，相信對整個市場健全發展、投資人、企業，都是更好的方向。

國泰金控 資本市場 長庚

延伸閱讀

新台幣翻貶收31.408元 熱錢流出11月重貶6.59角

國泰金法說會／明年股利配多少？財務長陳晏如這樣說

台灣獨步全球每月公布上市櫃營收 李長庚呼籲至少應改為每季

國泰金法說會／總座李長庚：持續強化核心體質 2026年台股3萬點不是夢

相關新聞

台股12月有望衝關3萬點！三大名師預期台積重返1,500元、Fed降息等利多

台股11月歷經大漲大跌，昨（28）日上漲71點收27,626點，單周飆漲1,191點，周...

最貴股王！信驊飆破7,000元 股市上看「30千金」

台股人氣持續回溫，高價股掀比價效應。股王信驊昨（28）日開高走高一口氣衝上漲停7,315元，刷新台股史上首見股價突破7,...

國泰金總座李長庚：台股未來幾年都樂觀 挑戰3萬點並非毫無根據

近期不少機構預測台股有機會挑戰3萬點、甚至更高，國泰金控總經理李長庚昨（28）日指出，AI被視為帶動台灣產業重要關鍵，台...

就市論勢／記憶體、重電 題材熱

台股昨（28）日在科技股帶動下大漲，但尾盤受晶圓龍頭大廠拖累，漲勢收斂至0.26%，終場漲71點收27,626點，本周回神大漲1,191點，單周漲幅4.51%，然11月台股中止連七紅，單月跌606點，月跌幅2.15%。

一周熱門零股／電子權值股 交投亮點

台股本周焦點在於美聯準會12月降息預期升溫、經濟數據憂喜參半等多空因素，行情震盪走強，投資人逢低持續以零股進場卡位，其中...

科技股回神！台股站回所有均線之上 法人看好年底前仍有表現空間

台股28日在科技股帶動下大漲，但尾盤受晶圓龍頭大廠台積電（2330）拖累，漲勢收斂至0.26%，終場上漲71.95點，收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。