資本市場服務團攜手安永 推優質企業上市掛牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
照片由左至右分別為東聯互動股份有限公司吳侑勳董事長、新代科技股份有限公司林東旭財務長暨發言人、安永聯合會計師事務所黃子評副營運長、安永聯合會計師事務所黃建澤營運長、臺灣證券交易所胡則華業務委員、證券櫃檯買賣中心林婉蓉主任秘書、安永聯合會計師事務所傅文芳所長、臺灣證券交易所上市一部陳怡成經理、安永聯合會計師事務所鄭清標會計師。證交所／提供
臺灣證券交易所與櫃買中心齊心協力擘劃資本市場未來，共同成立「資本市場服務團」整合資源、打造一站式服務平台，推動台灣資本市場成長，以邁向「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」為目標。28日與安永會計師事務所攜手，舉辦「114年推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，讓企業快速瞭解資本市場全貌並取得諮詢服務管道。

證交所胡則華業務委員於致詞時表示，上市能協助企業擴張、吸引人才及提升國際能見度，台灣資本市場外資持股達47％，擁有完善的供應鏈及在護國群山的帶領下，投資人對科技、AI、生醫與創新產業具高度理解，能提供合理評價與長期資金，來協助企業成長，且台灣資本市場活躍，國際法人深度參與，有助於提升上市公司品牌能見度與國際合作拓展。為協助企業順利進入資本市場，證交所在每個重要環節陪伴、支持企業，包括上市前的輔導措施、明確透明的審查標準，上市後給予ESG、公司治理輔導與國際曝光、透過IR議合平台、碳權交易所多元服務，承銷商與會計師也協助公司上市時程規劃、財務與內控制度建置，企業在上市過程中，等於有一個完整專業團隊幫助企業蛻變，透過進入資本市場，在國際上更發光發亮。

櫃買中心主任秘書林婉蓉致詞時表示，櫃買中心為扶植中小企業最有經驗的交易所，長期以來致力於打造成為多功能、多層次，適合不同發展階段與營運規模企業之交易所，其中涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、主板預備市場的興櫃，及上櫃主板等板塊，過往已經扶植超過2,600家公司進入資本市場。上櫃主板具有成交值周轉率以及平均本益比佳兩大黃金特色，並具有很好的募資效率。另為持續打造友善之掛牌環境，櫃買中心亦優化申請程序，如推出補辦公開發行併送申請興櫃以縮短公司掛牌時程等。目前櫃買中心產業結構完整多元，期望更多優質企業能透過櫃買中心多功能且友善之市場環境提升市場知名度，讓企業走的更穩更遠。

安永傅文芳所長指出客戶透過邁向上市櫃的過程，在提升公司知名度、吸引人才、籌措資金、強化內部控制、開拓新市場及追求永續經營上面，都有很大幫助，而安永身為資本市場服務團的一員，提供一站式的整合服務，例如數位轉型、投資架構的調整、財會及內控制度的建立，或是公司治理方面，安永都可以提供完整的服務，陪伴大家走到最後。

本次座談會特別邀請已成功上市的新代公司林東旭財務長暨發言人，及成功上櫃的東聯互動吳侑勳董事長，分享準備上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，並由安永聯合會計師事務所鄭清標會計師分享上市櫃過程中的財務規劃及注重事項，剖析企業在內控、稅務、財務、法令及ESG等面向之重要議題。

證交所透過與企業面對面的交流，強化雙向溝通，並藉由本次座談會向業界傳遞最新的資本市場政策與實務動向，協助企業更清晰掌握上市規劃。活動集結市場專家與成功掛牌企業代表，分享第一線經驗與專業建議，協助企業上市過程中的準備及信心，促進更多具潛力的企業進入資本市場，也為臺灣經濟注入新的發展能量，並持續帶動市場邁向更穩健、創新且永續的方向前進。

資本市場 櫃買中心 安永

