就市論勢／記憶體、重電 題材熱

盤面分析

台股昨（28）日在科技股帶動下大漲，但尾盤受晶圓龍頭大廠拖累，漲勢收斂至0.26%，終場漲71點收27,626點，本周回神大漲1,191點，單周漲幅4.51%，然11月台股中止連七紅，單月跌606點，月跌幅2.15%。

三大法人方面，本周土洋法人選邊站，外資賣超172.11億元，連續第八周減碼台股，投信與自營商連袂買超台股，分別回補217.61億、173.54億元，三大法人合計買超219.04億元。從單月來看，11月僅有投信回補120.23億元，外資自台股提款3,748.96億元，自營商也減碼683.95億元，三大法人11月合計賣超台股4,312.67億元。

台股11月相對失色，中止月線連七紅的多方氣勢，不過本周大盤在美股激勵下再度回神，成功收復所有均線，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。

在AI挹注下，台灣經濟表現比預期亮眼，包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會等，表現不差。

投資建議

目前市場對聯準會12月降息預期回升至八成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利強勢族群輪動，且AI產業展望佳，包括伺服器大廠戴爾上季獲利優於預期，本季營收估計亦優於預期，並調升全年AI伺服器出貨額與營收預估，反映需求暴增。

加上Google供應鏈在Gemini 3加持下同步揚升、進入年底消費旺季等利多因子，台股技術指標KD與RSI指標同步向上，整體技術面有利多方走勢，惟成交量仍須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

投資策略選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、折疊手機、AR/VR眼鏡等，傳產方面以生技、特化、重電為重點。