一周熱門零股／電子權值股 交投亮點

台股本周焦點在於美聯準會12月降息預期升溫、經濟數據憂喜參半等多空因素，行情震盪走強，投資人逢低持續以零股進場卡位，其中鴻海（2317）等大型電子權值股、元大台灣50等ETF，為市場交投重心。

市場專家指出，根據聯準會發布的最新經濟褐皮書，其中12個地區的經濟變化不大，但有兩個地區經濟略有下降，一個地區溫和成長，前景基本沒有變化，但一些區域未來幾個月經濟活動放緩風險上升。

此外，根據全美零售聯盟預估，今年感恩節到網購星期一的五天期間，購物人數將達歷史新高，但因關稅政策，零售商提供折扣優惠變少，消費者也可能縮減開銷，未來後續變化將左右台股零股投資人選股策略。