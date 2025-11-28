迎接12月多頭行情！上市市值本周增胖4兆元或5.15％ 逼近90兆關卡

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據臺灣證券交易所統計，11月28日發行量加權股價指數收盤為27,626.48點，較上周(11月21日)的26,434.94點上漲1,191.54點，漲幅約為4.51％，台灣50指數收盤為24,515.21點，較上周的23,498.23點上漲1,016.98點，漲幅約為4.33％，寶島股價指數收盤為30,836.93點，較上周的29,464.40點上漲1,372.53點，漲幅約為4.66％。

11月28日全體上市公司市場總值為新台幣89兆9,453.81億元，較上周(11月21日)市值85兆5,376.97億元，增加4兆4,076.84億元，增幅約為5.15％。

產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲10.36％為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌1.06％為最大，未含金融類指數上漲1,134.21點，漲幅約為4.86％，未含電子類指數上漲489.59點，漲幅約為2.65％，未含金融電子類指數上漲472.04點，漲幅約為3.58％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆7,535.78億元，全體上市股票成交金額為2兆6,016.23億元，股票成交量週轉率為2.75％，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名為半導體類9,458.36億元、占全體上市股票交易金額36.36％。第二名電子零組件類4,873.27億元、占18.73％。第三名其他電子類2,719.37億元、占比10.45％。

成交量周轉率前三名產業：第一名玻璃陶瓷類16.70％。第二名電子零組件類7.87％。第三名電子通路類6.89％。

累計今年年初開盤迄今共221個交易日，集中市場總成交金額為90兆4,243.32億元，市場日平均成交金額為4,091.60億元，股票成交量周轉率為103.83％，股票日平均成交量周轉率為0.47％。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

