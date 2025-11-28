外資賣超194億元 賣超台新新光金5.4萬張最多、但竟買超這檔玻陶股

台股28日收27,626.48點，上漲71.95點，三大法人僅外資賣超194.7億元，統計外資買賣超前十名個股，賣超台新新光金（2887）54,755張最多，其次是賣超鴻海（2317）25,141張，不過，台玻（1802）則是獲得外資買盤青睞，單日買超25,231張，居外資買超冠軍。

台股28日以27,566.12點開出，一度拉升至27,796.9點，尾盤因台積電（2330）急殺拉低股價15元， 僅以1,440元收盤，上漲5元，挑戰月線功敗垂成，且壓低大盤漲點，終場收在27,626.48點；盤面上各類股漲幅以玻陶股上漲6.88%最高，台玻以35.75元收盤，漲幅8%。

三大法人賣超29.53億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超194.7億元，投信買超48.17億元；自營商買超（合計）116.99億元，其中自營商（自行買賣）買超61.47億元、自營商（避險）買超55.52億元。累計本周三大法人買超219.04億元，11月三大法人則是賣超4,312.67億元。