外資賣超194億元 賣超台新新光金5.4萬張最多、但竟買超這檔玻陶股
台股28日收27,626.48點，上漲71.95點，三大法人僅外資賣超194.7億元，統計外資買賣超前十名個股，賣超台新新光金（2887）54,755張最多，其次是賣超鴻海（2317）25,141張，不過，台玻（1802）則是獲得外資買盤青睞，單日買超25,231張，居外資買超冠軍。
台股28日以27,566.12點開出，一度拉升至27,796.9點，尾盤因台積電（2330）急殺拉低股價15元， 僅以1,440元收盤，上漲5元，挑戰月線功敗垂成，且壓低大盤漲點，終場收在27,626.48點；盤面上各類股漲幅以玻陶股上漲6.88%最高，台玻以35.75元收盤，漲幅8%。
三大法人賣超29.53億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超194.7億元，投信買超48.17億元；自營商買超（合計）116.99億元，其中自營商（自行買賣）買超61.47億元、自營商（避險）買超55.52億元。累計本周三大法人買超219.04億元，11月三大法人則是賣超4,312.67億元。
在外資單日買賣超部分，賣超第一名為台新新光金，其次是賣超鴻海，在外資賣超前十名中，金融股占4檔，電子股有3檔，傳產股則有南亞（1303）及大成鋼（2027）；不過，獲得外資買超的前十名個股中，買超台玻最多，單日買超25,231張，力積電（6770）、三商壽（2867）、聯發科（2454）也獲外資買超。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言