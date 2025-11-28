快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

外資賣超194億元 賣超台新新光金5.4萬張最多、但竟買超這檔玻陶股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）

台股28日收27,626.48點，上漲71.95點，三大法人僅外資賣超194.7億元，統計外資買賣超前十名個股，賣超台新新光金（2887）54,755張最多，其次是賣超鴻海（2317）25,141張，不過，台玻（1802）則是獲得外資買盤青睞，單日買超25,231張，居外資買超冠軍。

台股28日以27,566.12點開出，一度拉升至27,796.9點，尾盤因台積電（2330）急殺拉低股價15元， 僅以1,440元收盤，上漲5元，挑戰月線功敗垂成，且壓低大盤漲點，終場收在27,626.48點；盤面上各類股漲幅以玻陶股上漲6.88%最高，台玻以35.75元收盤，漲幅8%。

三大法人賣超29.53億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超194.7億元，投信買超48.17億元；自營商買超（合計）116.99億元，其中自營商（自行買賣）買超61.47億元、自營商（避險）買超55.52億元。累計本周三大法人買超219.04億元，11月三大法人則是賣超4,312.67億元。

在外資單日買賣超部分，賣超第一名為台新新光金，其次是賣超鴻海，在外資賣超前十名中，金融股占4檔，電子股有3檔，傳產股則有南亞（1303）及大成鋼（2027）；不過，獲得外資買超的前十名個股中，買超台玻最多，單日買超25,231張，力積電（6770）、三商壽（2867）、聯發科（2454）也獲外資買超。

外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

外資 台新新光金

延伸閱讀

台股收盤小漲71點收27,626點 台積電收1,440元上漲5元

台股早盤走揚漲逾百點 台積電開高5元、最高來到1,445元

台股三引擎 多頭續攻 大盤上衝添柴火

全民權證／鴻海 瞄準逾120天

相關新聞

聯發科連五漲收1,395元！黃仁勳談Google TPU 點火「非輝達」AI想像

IC設計龍頭聯發科（2454）28日在買盤追捧下續攻，高檔震盪後以1,395元作收，大漲55元、漲幅4.1%，寫下連五日...

台股收盤小漲71點收27,626點 台積電收1,440元上漲5元

台股28日開高，盤中走高，惟尾盤下殺161點，終場漲幅收斂，收在27,626點，上漲71點，漲幅0.26%，成交量4,7...

科技股回神！台股站回所有均線之上 法人看好年底前仍有表現空間

台股28日在科技股帶動下大漲，但尾盤受晶圓龍頭大廠台積電（2330）拖累，漲勢收斂至0.26%，終場上漲71.95點，收...

迎接12月多頭行情！上市市值本周增胖4兆元或5.15％ 逼近90兆關卡

根據臺灣證券交易所統計，11月28日發行量加權股價指數收盤為27,626.48點，較上周(11月21日)的26,434....

外資賣超194億元 賣超台新新光金5.4萬張最多、但竟買超這檔玻陶股

台股28日收27,626.48點，上漲71.95點，三大法人僅外資賣超194.7億元，統計外資買賣超前十名個股，賣超台新...

台灣獨步全球每月公布上市櫃營收 李長庚呼籲至少應改為每季

國泰金控今日舉行第3季法說會，其中對於台灣上市櫃公司每月公布營收，為全世界獨有，國泰金控總經理李長庚則在會中直言，台灣要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。