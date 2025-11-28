台灣獨步全球每月公布上市櫃營收 李長庚呼籲至少應改為每季

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣獨步全球每月公布上市櫃營收，李長庚呼籲檢討才是真正接軌國際。圖/國泰金控提供
台灣獨步全球每月公布上市櫃營收，李長庚呼籲檢討才是真正接軌國際。圖/國泰金控提供

國泰金控今日舉行第3季法說會，其中對於台灣上市櫃公司每月公布營收，為全世界獨有，國泰金控總經理李長庚則在會中直言，台灣要真正的接軌國際，應該去檢討這種每月公布的方式，他表示，連美國現在都在思考是否把季報改成半年報，但台灣仍在每月公布營收，他認為至少應可改成每季公布。

李長庚指出，全世界只有一個地方每月公布營收及獲利，就是台灣，這是台灣獨有的制度；壽險業近期爭取通過匯率波動會計制度調整方案，外界有聲音認為這與國際制度不符，李長庚則反問，如果真的要說接軌國際：「那麼到底要不要算這一塊？」他更指出，甚至美國還要從季報改成半年報，但台灣還在每月公布營收及獲利。

李長庚感嘆，看到同仁每月忙著做市場公允評價，他認為其實不需要每月公布營收及獲利，因為只有需要短進短出以交易為主的投資人才需要知道這些，對長期投資人有季報就已足夠；他也表示，不只他，已有很多先進指出應檢討上市櫃公司是否仍維持每個月公布營收。

李長庚指出，每月公布營收、獲利，太過頻繁，且成本很大，他相信最起碼改成季報，也更能發揮分析師為投資人服務的功力。因為不只台灣投資人，同時也希望台灣資本市場擴大，更多外資加入，加入亞資中心，這些都有正面效益，他呼籲可找社會的最大公約數，從投資人及上市公司及監理官角度，找到最好的CP值，讓財報公布的作法，投入同樣成本卻能有更大的效益，現在真的公布頻率太高，投入在每月公布財務數字的成本實在太多。

