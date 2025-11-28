三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

台股28日在權王台積電（2330）續戰月線、股王信驊（5274）強鎖漲停天價7,315元領攻，加上矽光子、BBU、伺服器等族群剽悍助攻之下，大盤指數一度上漲242.37點、達27,796.9點；但，盤中記憶體反攻動能再度熄火，加上臨收台積電遭空頭突襲急殺15元，雖股價仍收高在1,440元，但月線再度得而復失，鴻海（2317）、台達電（2308）、國巨*（2327）、奇鋐（3017）等大型股也隨之急跌，使得指數漲跌驟減至71.95點，收27,626.48點，成交值降至4,715.76億元；三大法人反手調節29.53億元。

統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超194.7億元，投信買超48.17億元；自營商買超（合計）116.99億元，其中自營商（自行買賣）買超61.47億元、自營商（避險）買超55.52億元。累計本周三大法人止步連3周賣超、回補買超219.04億元。累計11月則擴大賣超達4,312.67億元。

統計本周，台股大盤漲1191.54點、漲幅4.51%，周線止步連3黑翻紅，日均量降至5,330.6億元。五大權值股表現上，聯發科（2454）周漲21.83%最強，台積電周漲3.97%、鴻海周漲0.22%、台達電周漲4.13%、富邦金（2881）周漲4.4%。累計11月，大盤跌606.87點、跌幅2.15%，月線止步連6紅翻黑。

統計28日成交值超過百億元個股有8檔，股價僅鴻海、國巨*收黑。依序為：台積電334.02億元，股價漲0.35%、收1,440元；聯發科246.56億元，股價漲4.1%、收1,395元；南亞科（2408）159.22億元，股價漲0%、收146元；南亞（1303）148.16億元，股價漲4.98%、收59元；華星光（4979）137.87億元，股價漲5.13%、收235.5元；鴻海125.18億元，股價跌2.38%、收225.5元；華邦電（2344）106.08億元，股價漲1.93%、收58元；國巨*103.67億元，股價跌0.42%、收235元。

統計28日成交量超過十萬張個股有7檔，人氣冠亞軍由玻纖概念股南亞、台玻（1802）奪得。依序為：南亞251,676張；台玻248,649張，股價漲8.01%、收35.75元；力積電（6770）207,336張，股價漲2.87%、收34.1元；華邦電183,202張；台新新光金（2887）129,109張，股價跌3.22%、收18.05元；主動統一台股增長（00981A）成交120,297張，股價漲1.76%、收16.23元；南亞科108,813張。