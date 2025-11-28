台股收盤小漲71點收27,626點 台積電收1,440元上漲5元

台股28日開高，盤中走高，惟尾盤下殺161點，終場漲幅收斂，收在27,626點，上漲71點，漲幅0.26%，成交量4,715億元，整體保持亮眼，台積電（2330）呈現開高震盪，最高一度漲20元，尾盤爆8,973張大量，終場僅漲5元，收1,440元。

盤面上觀察權值股漲跌互見，聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）、台光電（2383）、健策（3653）等電子權值呈現上漲，鴻海（2317）、台達電（2308）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等則呈現下跌，推動大盤指數上漲。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有穩懋（3105）、信驊（5274）、新盛力（4931）、兆赫（2485）、台虹（8039）、波若威（3163）、AES-KY（6781）、台玻（1802）、健策（3653）、精測（6510）、牧德（3563）、IET-KY（4971）、群聯（8299）、創意（3443）、川湖（2059）、高技（5439）、旺矽（6223）、安國（8054）、華星光（4979）。

美股昨日因感恩節休市。國內經濟景氣持續擴張，國發會27日公布10月景氣概況，景氣對策信號連續第二個月亮出「黃紅燈」，顯示景氣熱絡程度不變。國發會主委葉俊顯預測今年台灣GDP成長不只接近5％，超過6％的機會極大，接續普發現金及全民消費若更有力，可以力拚7％。

統一投顧表示，台股27日成功收復月線，加上國發會預測今年台灣GDP有機會超過6％、台灣11月份消費者信心指數回升、台股12月上漲機率超過8成等利多因素，有利於台股年底前再度挑戰新高，預估台股指數震盪盤堅。

操作上建議拉回逢低布局，以業績題材族群為布局首選，聚焦AI概念股（Google概念股優先）、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。