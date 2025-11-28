聯發科連五漲收1,395元！黃仁勳談Google TPU 點火「非輝達」AI想像

IC設計龍頭聯發科（2454）28日在買盤追捧下續攻，高檔震盪後以1,395元作收，大漲55元、漲幅4.1%，寫下連五日走揚、累計漲幅逾20%的強勢走勢，成交量約1萬7,700張、成交金額逾246億元，盤中最高一度觸及1,410元。

盤面解讀人士指出，近期市場熱議Google 擴大自研AI晶片版圖，加上今早輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台受訪時，再度談到AI市場競爭，強調輝達雖然「位置非常強而且非常獨特」，但必須「每天都跑得很快」，讓資金再度注意到「非輝達」AI供應鏈的想像空間，其中與Google 有合作傳聞的聯發科，自然成為多頭聚焦標的之一。

外電今年3月起陸續報導，Google 正準備與聯發科合作下一代TPU（Tensor Processing Unit）AI伺服器晶片，藉由導入成本更具優勢、且與台積電（2330）關係緊密的聯發科，分散對現有合作夥伴博通（Broadcom）的依賴，並壓低自研AI晶片的整體成本，相關晶片預計將於明年量產。

市場解讀，即便博通仍是TPU主力設計夥伴，但聯發科若成功切入設計服務與ASIC代工協調角色，可望分享Google「TPU as a Service」與大型雲端客戶擴產所帶來的資本支出成長。

法人指出，若把Google 的AI布局拉長來看，聯發科與其合作並不限於雲端TPU，終端裝置方面，聯發科早已是Chromebook與Android PC 平台的重要處理器供應商，Kompanio 系列晶片主打內建NPU的裝置端AI運算，正好呼應Google 推出Gemini、Chromebook Plus等新一代AI終端策略，形成「雲端TPU＋終端裝置」由同一家IC設計業者串連的想像題材。