聽新聞
0:00 / 0:00
聯發科連五漲收1,395元！黃仁勳談Google TPU 點火「非輝達」AI想像
IC設計龍頭聯發科（2454）28日在買盤追捧下續攻，高檔震盪後以1,395元作收，大漲55元、漲幅4.1%，寫下連五日走揚、累計漲幅逾20%的強勢走勢，成交量約1萬7,700張、成交金額逾246億元，盤中最高一度觸及1,410元。
盤面解讀人士指出，近期市場熱議Google 擴大自研AI晶片版圖，加上今早輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台受訪時，再度談到AI市場競爭，強調輝達雖然「位置非常強而且非常獨特」，但必須「每天都跑得很快」，讓資金再度注意到「非輝達」AI供應鏈的想像空間，其中與Google 有合作傳聞的聯發科，自然成為多頭聚焦標的之一。
外電今年3月起陸續報導，Google 正準備與聯發科合作下一代TPU（Tensor Processing Unit）AI伺服器晶片，藉由導入成本更具優勢、且與台積電（2330）關係緊密的聯發科，分散對現有合作夥伴博通（Broadcom）的依賴，並壓低自研AI晶片的整體成本，相關晶片預計將於明年量產。
市場解讀，即便博通仍是TPU主力設計夥伴，但聯發科若成功切入設計服務與ASIC代工協調角色，可望分享Google「TPU as a Service」與大型雲端客戶擴產所帶來的資本支出成長。
法人指出，若把Google 的AI布局拉長來看，聯發科與其合作並不限於雲端TPU，終端裝置方面，聯發科早已是Chromebook與Android PC 平台的重要處理器供應商，Kompanio 系列晶片主打內建NPU的裝置端AI運算，正好呼應Google 推出Gemini、Chromebook Plus等新一代AI終端策略，形成「雲端TPU＋終端裝置」由同一家IC設計業者串連的想像題材。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言