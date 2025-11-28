台灣半導體明年繼續衝鋒 法人點名這兩族群將是焦點

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續爆發，國內大型投顧發布最新產業報告指出，2026年台灣半導體產值預估將成長19%，延續強勁的上升態勢 。且因應AI晶片製程升級、CoWoS先進封裝擴產加速，以及2奈米製程放量，整體產業將迎來新一波價值重估，其中「測試」與「設備」族群成長動能最為顯著。

在晶圓代工領域，台積電（2330）受惠手機AP優先採用及伺服器CPU放量，台積電2奈米製程在2026年量產首年，營收比重即有望達10%，優於過去先進製程初期的表現 。此外，由於AI晶片對先進封裝需求孔急，台積電CoWoS產能供不應求狀況加劇，預期2026年底產能將上修至月產12.5萬片。

法人指出，測試、設備族群將是2026年的投資主軸。預估測試產業產值將大幅成長34%，主要原因在於晶片複雜度與封裝尺寸上升，帶動測試時間倍增與單價提升。加上台積電產能吃緊，晶圓測試外包趨勢確立，將有利於測試介面與設備供應鏈。

在封測部分，預估2026年產值成長率將從今年的個位數加速至17%。這主要受惠於CSP（雲端服務供應商）與ASIC需求擴大，台積電先進封裝訂單外溢效應將更加明顯，日月光（3711）等封測大廠及其供應鏈將直接受惠 。此外，設備與廠務族群受惠於「台灣+1」的全球建廠趨勢，以及先進製程與封裝產能的持續擴充，預估2026年成長性亦將達17%。

記憶體方面，報告預期2026年產值將成長50%，主要動能來自資料中心對HBM及高階DRAM的強勁需求，且DDR4供給轉趨緊俏，報價有望維持高檔至2026年底。