陸廠轉單想像大 光通訊族上演慶祝行情

受中國轉單效應想像空間激勵，光通訊族群集體發動攻勢，波若威（3163）一馬當先，股價一路震盪走高，直至亮燈漲停，漲停價318元，上漲28.5元，漲幅9.84%，6300餘張的買盤在排隊等待買進。在波若威的帶領下，華星光（4979）、眾達-KY（4977）、前鼎（4908）等人也緊隨其後，華星光漲超8%，眾達-KY及前鼎也都有4%左右的漲幅，族群連動性強。

27日傳出，美國五角大廈提出一份中國軍事企業建議清單，中際旭創及新易盛這兩大光通訊龍頭赫然在列，一旦真的被列入管制清單內，輝達及大型CSP廠們在政治考量以及供應鏈穩定性的影響下，勢必得尋找替代方案以確保整個供給鏈的穩定，此時台廠便有機會成為最大贏家。

首先是波若威，作為成功登上輝達背板的供應商，自然是已被輝達認證通過，不過以往許多元件輝達仍是以中國廠商為主，如今一旦中國廠商被納入管制，波若威自然最有機會搶下更多市場份額，以及打入更多產品線，因此今日最受市場青睞。

而華星光作為邁威爾（Marvell）的長期合作夥伴，產品早已都經過認證，一旦爆發轉單潮，華星光就能立馬受惠，並且公司近年也持續進行產能擴充，因此產能方面不會有太大問題。同時華星光目前也與聯亞（3081）合作，為其做後段代工，如果陸廠真的受到管制，華星光便有機會再往更下游的產品進行拓展。