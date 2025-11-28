台股股王信驊漲停再創新天價7,315元 半導體股士氣大振

台股股王信驊（5274）基本面穩健，今日漲停再創新天價達7,315元，改寫台股新紀錄，也激勵半導體股士氣大振，多檔千金股盤中漲逾4%。

信驊董事長林鴻明日前表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修本季營運展望，預料將攀上2025全年高峰，且訂單能見度直達明年第2季，看好2026年業績持續向上。

信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品廣泛用於AI伺服器與一般伺服器。信驊日前參加櫃買中心舉行的業績發表會，林鴻明釋出以上訊息。隨著信驊二度上修本季展望，意味AI市況比外界預期更強。

隨著資安規範日趨嚴格，BMC平台更新周期已由過去三年縮短至一年半，帶來更頻繁的換機需求，信驊同步大幅上調BMC潛在市場規模（TAM），估計2030年將達4,650萬顆。

信驊創立於2004年，為總部位於新竹的 Fabless 無晶圓廠領導 IC 設計公司。身為創新 SoC 解決方案的先驅和領導者，信驊科技專注於利基市場，推出兩大產品線：雲端企業解決方案及智慧 AV 解決方案。雲端企業解決方案產品涵蓋遠端伺服器管理晶片（Baseboard Management Controller SoC，BMC SoC）、BIC 晶片（Bridge IC）及 PFR 安全性晶片；智慧AV解決方案則包含 AVoIP 影音延伸晶片、Cupola360 全景影像處理晶片以及 Cupola360+ 相關軟體。

信驊致力於研發創新技術以快速因應客戶需求，2016 年併購博通旗下 Emulex Pilot™ 伺服器遠端系統管理晶片事業，並於 2018 年推出 Cupola360 全景影像處理晶片暨軟體解決方案，將產品線擴及影像處理領域。