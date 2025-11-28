台股五日暴彈1,322點！歷史統計：12月季節性最強、勝率80%

台股28日開高走高，盤中買氣轉強帶動指數續揚，截至11月28日中午12點整，指數最高攀至27,757點，一度大漲202點，累計反彈暫達1,322點，延續近來反彈氣勢。市場氣氛回溫，資金積極進場，帶動多頭動能持續增溫。

值得注意的是，截至11月28日中午12點，台股在21日重挫991點後，自24日以來連續四個交易日反彈上漲、累計大漲1,119點；若進一步計入今日盤中最高反彈202點，台股已連續五個交易日走揚，合計反彈達1,322點，展現強勁的多頭回補力道。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟表示，根據1995至2024年台灣加權指數統計，12月向來是台股季節性最強的月份。Bloomberg數據顯示，12月正報酬機率高達80%，平均漲幅達2.74%，為全年「勝率最高、漲幅也最突出」的黃金月份。

何彥樟指出，雖然2025年11月單月目前呈現下跌，屬於過去30年中僅12次出現的「11月負報酬」情況，但統計顯示，在這12次當中，12月轉為上漲的比率仍超過八成。

因此，歷史經驗反映，年底受集團結帳、投信基金做帳以及外資回補布局帶動，台股行情多偏向正面發展，即便市場仍有短線震盪，但從歷史經驗與季節性動能觀察，12月往往具備翻轉契機，仍是投資人不可忽視的關鍵時點。

此外，何彥樟進一步分析，若拉長時序，回顧過去50年台灣加權指數歷史資料，只要11月單月跌幅超過3%，隔月12月出現正報酬的機率約為六成，平均仍具備一定反彈動能。因此，該統計並非預測市場必然反轉，而是反映台股在年底通常具備資金與作帳效果支撐，使深度修正後的隔月表現較為有利。

展望後市，何彥樟認為，在通膨放緩、聯準會降息預期轉向明朗的背景下，年底資金回流與企業財報預期將成為加權指數走穩的兩大動能，若延續12月一貫的強勢季節性表現，市場行情仍具備審慎樂觀看待的空間。

若比照過往經驗，12 月行情雖仍可能因全球科技股波動與政策不確定性而震盪，但市場也有機會在賣壓鈍化後迎來技術性回溫；年底的企業調整部位、基金績效結帳與短線資金回補，都可能成為支撐盤勢的因素。