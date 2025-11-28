玻纖布供應緊俏 台玻盤中飆逾9% 富喬、南亞連日大漲

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

AI需求旺，帶動銅箔基板（CCL）大廠掀漲風，上游原料玻纖布也供不應求，題材延燒下，相關概念股在28日盤中表現搶眼，台玻（1802）今日盤中接近漲停，富喬（1815）、南亞（1303）等玻纖布族群同步勁揚。

台玻股價連二紅，盤中大漲逾9%；富喬（1815）漲逾半根，成交量65,000張；南亞繼昨日亮燈收盤，今日股價續揚，漲幅一度高達8%左右。

南亞近期傳出通知客戶，因上游原物料（國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布）均上漲，全系列CCL／PP產品價格擬調漲8%，於11月20日交運期生效。

人工智慧（AI）熱潮推升用板需求，並帶動板材升級，印刷電路板（PCB）上游的CCL供不應求，先前大廠已掀起一波中高階產品漲價潮。作為CCL關鍵原料之一的玻纖布也供不應求，尤其低介電常數（Low Dk）電子級玻纖布供不應求，已形成結構性缺口。

台玻近日於法說會上表示，AI需求旺，電子級玻纖布訂單滿手，其中一代、二代低介電（Low DK）玻纖布，及特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布因市場需求暢旺，產能全部滿載。

玻纖一貫廠富喬近日表示，五大雲端運算（CSP）業者持續擴大基礎設備資本支出，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK(高頻高速低耗損材料)，公司業已完成專利布局，目前已進入量產。此外，針對800G交換器及M8高階銅箔基板（CCL ）所需次世代Low DK產品，公司業已通過客戶認證，客戶需求強大，預計將於下半年提升出貨比重。

南亞近日傳出向客戶發出CCL產品漲價通知，帶動近兩個交易日股價走高。據了解，因上游原物料（國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布）均上漲，全系列CCL／PP產品價格擬調漲8%，於11月20日交運期生效。

