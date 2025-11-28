掌握 AI 電力命脈！ AES-KY、新盛力強鎖漲停 BBU 族群續熱

台股28日雖逢美股休市，但多頭火力不減。台積電（2330）穩守高檔、再戰月線，加上股王信驊（5274）飆上漲停、改寫7,315元台股新天價，推升大盤挺進27,700城池。而BBU族群受惠AI基建需求強勢推動下，獲多頭點火，成為領漲部隊。

AES-KY（6781）今早展現電池模組股王風采，股價開高在1,320元後，盤中攻上漲停鎖死在1405元，不僅重返1400元之上，並一舉收復10日線，周線彈升逾1成。

AES-KY前三季營收115.4億元、年增69%，已超過去年全年成績；前十月累計營收年增逾66%。展望後市，AES-KY看好BBU、LEV與新應用需求持續擴張，並積極進軍輝達（NVIDIA）下世代平台所帶動的 HVDC（高壓直流）新商機。公司透露，HVDC產品最快在2026年下旬量產，由於技術門檻高、汰換速度快，有利先行者擴大市占。為承接2026～2027年需求，公司也啟動跨區擴產，布局越南、大陸，預估2026年資本支出將年增2～3成。

另，新盛力（4931）本周以來獲外資天天擴大買超，累計已達2461張，今天股價直接跳空漲停開出、鎖在159.5元，周線強彈超過三成。雖然前三季因匯損拖累淨利略減，但營收與本業獲利仍同步成長，公司高層強調接單能見度穩健，後續成長動能不變。

在新盛力、AES-KY攜手亮紅燈激勵下，加百裕（3323）盤中也大漲逾8%，帶動系統電（5309）、錸寶（8104）、順達（3211）等聯袂走強，BBU族群也成為今日盤面多頭大前鋒！

日系外資指出，AI化已成全球科技產業長線核心，市場震盪不會改變趨勢。建議布局具技術門檻且需求強勁的區塊，包括BBU、AI伺服器、散熱、電源管理、PCB、載板、記憶體與先進製程等，均是後續市場主要亮點。