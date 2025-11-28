黃仁勳來了！矽光子漲勢起 波若威飆漲停寫新高、這幾檔也創天價

輝達（NVIDIA）Rubin系列產品線預計明年量產出貨，主要搶攻AI推論市場，執行長黃仁勳再度來台，矽光子漲勢持續，波若威（3163）成為族群領頭羊，股價衝上漲停318元鎖死，排隊買單逾8,200張， 寫歷史新高價；甫掛牌第2天的千金股鴻勁一度衝達3,040元，也創天價，另外，穎崴（6515）、旺矽（6223）也同樣創歷史新高。

波若威是全球AI龍頭大廠輝達指定的CPO合作夥伴，加上Meta與甲骨文也都採用輝達Spectrum-X 網路交換器，以提升 AI 及資料傳輸效率，引發市場多頭想像空間；法人看好，波若威在輝達加持下，有助進一步鞏固市場地位，同時，在CPO技術領域的進展上具長期增長潛力，後市正向看好。

鴻勁以ATC主動式溫控系統與高併測技術為核心，掌握高功耗晶片測試解決方案，積極布局矽光子（Silicon Photonics）及共同封裝光學（CPO）等先進封裝市場，SLT分類機已應用於矽光子模組量產，與主要晶圓廠共同持續投入技術開發，同時與測試機供應商協作設計符合應用需求的分類機，開發案分布在北美、新加坡、台灣及以色列等，預計未來一至兩年陸續量產。

波若威本周股價持續上漲，早盤以291.5元開高後走高，衝達漲停318元鎖死，創歷史新高價，漲停及市價排隊買單超過8,200張；波若威漲停之外，訊芯-KY（6451）及統新（6426）也亮燈漲停，華星光（4979）漲幅逾9%，光焱科技盤中漲幅逾8%。

另外，甫掛牌第2天的鴻勁以2,990元開高後一度衝達3,040元，寫歷史新高， 盤中漲幅逾1%；千金股中穎崴、旺矽也同樣創歷史新高，旺矽盤中漲幅逾5%；精測（6510）盤中上漲逾7%。