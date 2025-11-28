台船利空出盡「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試股價反彈

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
海鯤艦今天第五次浮航。記者林保光／攝影
台船（2208）營運面再傳好消息，27日宣布「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試，然而股價則利多不漲，28日一度開低，隨著布局再上層樓，盤中開始出現買盤，從最低20.8元開始往上拉，跌幅縮小到1.6%，股價來到21.45元。

台船表示，依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，已於昨(27）日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。「海鯤軍艦」建造難度超過其他各種船體，不過台船有信心經過各種測試後加速完成交船。

台船台船單第3季已經轉虧為盈，每股稅後純益0.05元，隨著2026年商船開始交船，再加上無人船新業務發展，營運有望愈來愈好。台船未來會積極爭取無人船訂單，成推升未來營收、獲利成長新動能。

法人分析，隨著俄烏戰爭突顯無人機、無人船巨大破壞力已衍生全新需求，全球對無人機防禦議題更重視，漢翔（2634）、為升研發的無人機反制術開始受到重視；另外，台灣的地型對於無人船的需求殷切，台船、龍德造船無人船已發表；隨著國防部最快明年3月公告採購招標規範內容，各家業者的研發步入量產收割階段。

軍工業界指出，台灣國際政治處境特殊，在軍事裝備採購上，常面臨國際地緣政治壓力，提高國防自主韌性、確保國家安全，掌握國防自製能力成為產業政策方向之一；未來從國造艦艇、監偵無人機、無人船及無人機防禦商機全面浮現，長期相關軍工概念族群發展前景還是值得關注。

台船表示，政府未來將釋出無人船訂單「台船準備好了」，自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta）是三體船，專為在台灣海峽充滿挑戰且瞬息萬變的環境中有效運作而設計，是一艘具備開創性的水面無人船（USV），不只是軍用規格，已經研發可以延伸推出各種防災、救災等無人船系列，未來會積極爭取國內外訂單。

台船 無人機 研發

