外資神助攻！「股王」信驊衝漲停7,315元

本文回顧過去五年台股在多個關鍵時點的市場情緒與媒體敘事，從 2020 年疫情初期、2022 年十月低點、到 2025 年的四、五月行情，以及同年九月與十一月的波動。觀察顯示，當媒體在極端悲觀或過度樂觀時，市場價格常出現反向走勢，形成「情緒高點反轉」的模式... 如果你回頭看過去五年，會發現一件很有趣、卻也讓人哭笑不得的現象：每當主流媒體喊得最大聲、情緒最極端的時候，往往就是行情準備反向的轉折點。 市場不會等大家準備好才動，媒體更不會在最低點告訴你「趕快買」，也不會在最高點提醒你「快跑」。所以我乾脆把這幾年的經典時刻抓出來，給你看一次「喊崩盤 → 噴更高」「喊多頭 → 跌更深」的循環戲碼。

