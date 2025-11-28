外資神助攻！「股王」信驊衝漲停7,315元
台股股王信驊（5274）獲外資喊出7,500元目標價，28日交投升溫、股價衝上漲停7,315元，再度刷新台股歷史紀錄！
據三大美系外資最新報告指出，受惠AI趨勢與伺服器汰換周期將推升後市需求，紛紛調升信驊目標價、最高上看7,500元，評等皆為「優於大盤」及「買進」。
日前即有外資點出，信驊不論在BMC、BIC、PFR或次世代伺服器CPU平台均已具備完整卡位，且AI與一般伺服器需求皆維持高檔，估未來數年一般型伺服器仍有6%~8%的穩健成長。
信驊董事長林鴻明日前於法說中表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修本季營運展望，預期為2025年全年最高峰，且訂單能見度直達明年第2季，看好2026年業績持續向上。
法人則指出，信驊正站在AI與次世代伺服器平台換機潮的雙引擎上。從產品面來看，AST2700系列BMC隨著新一代Intel Eagle Stream與AMD Genoa平台普及，滲透率有望在2026年持續提升，而新一代AST2750亦已於多個CPU平台獲得採用，成為公司下一波成長動能。
